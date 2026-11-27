Παναθηναϊκός: Έχει το πιο δύσκολο φινάλε στη League Phase του Conference
Σε ολίγον... μπελάδες αναφορικά με την είσοδό του στην πρώτη οκτάδα του Conference League μπήκε ο Παναθηναϊκός, μετά την ήττα του (με ανατροπή) από τη Νόρτζελαντ με 3-2 στη Δανία το βράδυ της Πέμπτης (26/11).
Οι Πράσινοι παρότι προηγήθηκαν με 0-2 δεν κατόρθωσαν να φύγουν από την παγωμένη Κοπεγχάγη ούτε με τον βαθμό της ισοπαλίας, ωστόσο έχοντας ήδη 9 από τα προηγούμενα τρία παιχνίδια, έχουν την κατάσταση στα... πόδια τους για την απευθείας πρόκριση στους «16».
Βέβαια, το φινάλε τους στην τρίτη τη τάξει διοργάνωση συλλόγων της UEFA μόνο εύκολο δεν είναι. Για την ακρίβεια και βάσει του Football Meets Data, είναι το πιο δύσκολο μεταξύ των 36 ομάδων! Το σύνολο του Τζέικομπ Νίστρουπ έχει ακόμη στο πρόγραμμά του Φράιμπουργκ (10/12, εκτός) και Μπράιτον (17/12, εντός), κάτι που τον κατατάσσει στην κορυφή της λίστας με τη δυσκολότερη αποστολή.
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Μάλιστα, βάσει των υπολογισμών, οι Γλάροι των Κωστούλα και Τζίμα έχουν το 3ο δυσκολότερο «καλεντάρι», ενώ το πιο εύκολο, θεωρητικά πάντα, έχει η ΤΣΣΚΑ Σόφιας.
🗓️ Two matchdays left in the 🟢 UECL league phase, and the remaining schedules are far from equal. 💪 Hardest remaining schedules: 🇬🇷 Panathinaikos: 🇩🇪 Freiburg (A), 🏴 Brighton (H) 🇧🇪 STVV: 🇳🇱 Ajax (H), 🇨🇭 Lugano (A) 🏴 Brighton: 🇫🇷 Monaco (H), 🇬🇷 Panathinaikos (A) 🛋️ Easiest remaining schedules: 🇧🇬 CSKA Sofia: 🇫🇮 KuPS (A), 🇨🇭 Thun (H) 🇩🇰 Midtjylland: 🇬🇮 Lincoln Red Imps (A), 🇭🇷 Hajduk Split (H) 🇩🇰 Nordsjælland: 🇭🇷 Hajduk Split (A), 🇫🇮 KuPS (H) Three of the current Top 5 have the three hardest finishes. 🇫🇷 Monaco, top on 12/12, still go to Brighton on Matchday 5. 📊 Strength = the average rating of the remaining opponents in our model, with home advantage counted. 👉 Every club's remaining schedule at https://t.co/7RskDdal2x— Football Meets Data (@fmeetsdata) November 27, 2026
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