Ο Άρης συνέχισε την προετοιμασία του για τον Αστέρα με έμφαση στις μεταβάσεις και το repressing, ενώ ο Γιαννιώτας έμεινε εκτός λόγω ίωσης και ο Γένσεν έκανε ατομικό.

Με έμφαση στις μεταβάσεις και στην τακτική συνέχισε ο Άρης την προετοιμασία του για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Αστέρα AKTOR, τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου (17:00), με τον Μιχάλη Γρηγορίου να έχει παράλληλα και τρία διαφορετικά αγωνιστικά δεδομένα να διαχειριστεί.

Ο Γιάννης Γιαννιώτας δεν συμμετείχε στο πρόγραμμα λόγω ίωσης, ο Φρέντρικ Γένσεν ακολούθησε ατομικό μετά την επιστροφή του από την εθνική Φινλανδίας και αναμένεται να μπει κανονικά από αύριο, ενώ ο Ούρος Ράτσιτς συνέχισε το πρόγραμμα θεραπείας για το πρόβλημα στον αχίλλειο.

Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, το πρόγραμμα περιλάμβανε δουλειά στην αμυντική και επιθετική μετάβαση, στην αντίδραση μετά την απώλεια της μπάλας και στην τακτική συμπεριφορά απέναντι σε οργανωμένη επίθεση, με την προπόνηση να ολοκληρώνεται με παιχνίδι υψηλής έντασης.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΠΑΕ:

«Πρωινή προπόνηση περιλάμβανε το σημερινό πρόγραμμα για τους ποδοσφαιριστές του ΑΡΗ.

Το πρόγραμμα της Τετάρτης ξεκίνησε νευρομυϊκή ενεργοποίηση και ακολούθησε παιχνίδι επιθετικής και αμυντικής μετάβασης με υπεραριθμία σε φάση κατοχής.

Το κύριο μέρος της προπόνησης περιλάμβανε αμυντική τακτική απέναντι σε οργανωμένη επίθεση και επιθετική μετάβαση, καθώς και επιθετική τακτική και γρήγορη αντίδραση κατά τη φάση απώλειας της μπάλας (repressing).

Ολοκληρώθηκε με τελικό παιχνίδι με βασικό ζητούμενο την εφαρμογή και την αφομοίωση όλων των παραπάνω στοιχείων σε συνθήκες υψηλής έντασης.

Ο Φρέντρικ Γένσεν, που ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της Φιλανδίας, έκανε ατομικό (αύριο θα μπει στο κανονικό πρόγραμμα).

Ο Γιάννης Γιαννιώτας, από την πλευρά του, δεν συμμετείχε στο σημερινό πρόγραμμα, καθώς ταλαιπωρείται από ίωση (ο Ούρος Ράτσιτς συνεχίζει το πρόγραμμα θεραπείας).

Αύριο, Πέμπτη, θα ακολουθηθεί το ίδιο πρόγραμμα για τους ποδοσφαιριστές της ομάδας μας (πρωινή προπόνηση) ενόψει της αναμέτρησης με τον Αστέρα AKTOR στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» (23/11, 17:00), στο πλαίσιο της 11ης Αγωνιστικής της «Stoiximan Super League».»