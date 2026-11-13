Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Το Ελλάδα-Ολλανδία, το Παναθηναϊκός-Μπαρτσελόνα, το Gazz Floor, οι Galacticos και το Gazzetta Magazino
Παρασκευή (13/11) σήμερα και το πρόγραμμα το αθλητικών μεταδόσεων ξεκινάει με τις εκπομπές του Gazzetta στο YouTube. Στις 13:30 οι Galacticos by Elabet σας μεταφέρουν όλες τις εξελίξεις και το ρεπορτάζ από την Εθνική Ελλάδας που βρίσκεται στο Άμστερνταμ, ενώ αμέσως μετά, στις 15:45 μην χάσετε το Gazzetta Q&A που ακολουθεί. Στις 18:30 σειρά έχει το Gazzetta Magazino με σχολιασμό και ζωντανές συνδέσεις και στις 23:00 ακολουθεί το Gazz Floor σχετικά με την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού κόντρα στην Μπαρτσελόνα στο μπάσκετ.
Όσον αφορά το ποδόσφαιρο, ξεκινάει η δράση των εθνικών ομάδων για τον 5ο γύρο του Nations League και συγκεκριμένα στις 21:45 η Εθνική Ελλάδας θα φιλοξενηθεί από την Ολλανδία (Alpha/ Nova Sports Start), ταυτόχρονα η Βουλγαρία θα αναμετρηθεί με την Ισλανδία (Nova Sports 5), όπως και η Σερβία με τη Γερμανία (Nova Sports 2).
Στο μπάσκετ, στις 19:30 η Αναντολού Εφές θα αντιμετωπίσει τη Βίρτους Μπολόνια (Nova Sports 5), ενώ ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Μπαρτσελόνα (21:15, Nova Sports Prime) και η βραδιά θα κλείσει με την αναμέτρηση ανάμεσα στη Βιλερμπαν και τη Μπεσίκτας (21:30, Nova Sports 4). Στο βόλεϊ ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Άρη (18:30, ΕΡΤ ΣΠΟΡ 2).
Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας:
- Galacticos (13:30, Gazzetta)
- ATP 250 Στοκχόλμη – Ημιτελικά (15:00, Magenta Sport 6)
- Q&A (15:45, Gazzetta)
- Κόσοβο - Ισραήλ (16:00, Novasports 1)
- Γλαύκος Έσπερος - Κόροιβος (16:30, ΕΡΤ 2)
- Gazzetta Magazino (18:30, Gazzetta)
- ΠΑΟΚ - Άρης (18:30, ΕΡΤ 2)
- Μολδαβία - Καζακστάν (19:00, Novasports Start)
- Αναντολού Εφές - Βίρτους Μπολόνια (19:30, Novasports 5)
- Παναθηναϊκός - Μπαρτσελόνα (21:15, Novasports Prime)
- Βιλερμπάν - Μπεσίκτας (21:30, Novasports 4)
- Σκωτία - Βόρεια Μακεδονία (21:45, Novasports PL)
- Ανδόρα - Γιβραλτάρ (21:45, Novasports Extra 3)
- Λουξεμβούργο - Εσθονία (21:45, Novasports Extra 2)
- Σλοβακία - Νήσοι Φερόε (21:45, Novasports Extra 1)
- Λιχτενστάιν - Αζερμπαϊτζάν (21:45, Novasports News)
- Σλοβενία - Ελβετία (21:45, Novasports 3)
- Βουλγαρία - Ισλανδία (21:45, Novasports 5)
- Σερβία - Γερμανία (21:45, Novasports 2)
- Ολλανδία - Ελλάδα (21:45, Alpha TV, Novasports Start)
- Gazz Floor (23:00, Gazzetta)
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