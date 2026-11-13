Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Το Ελλάδα-Ολλανδία, το Παναθηναϊκός-Μπαρτσελόνα, το Gazz Floor, οι Galacticos και το Gazzetta Magazino

Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης των σημαντικότερων αναμετρήσεων της ημέρας αλλά και τις εκπομπές του Gazzetta.

Παρασκευή (13/11) σήμερα και το πρόγραμμα το αθλητικών μεταδόσεων ξεκινάει με τις εκπομπές του Gazzetta στο YouTube. Στις 13:30 οι Galacticos by Elabet σας μεταφέρουν όλες τις εξελίξεις και το ρεπορτάζ από την Εθνική Ελλάδας που βρίσκεται στο Άμστερνταμ, ενώ αμέσως μετά, στις 15:45 μην χάσετε το Gazzetta Q&A που ακολουθεί. Στις 18:30 σειρά έχει το Gazzetta Magazino με σχολιασμό και ζωντανές συνδέσεις και στις 23:00 ακολουθεί το Gazz Floor σχετικά με την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού κόντρα στην Μπαρτσελόνα στο μπάσκετ.

Όσον αφορά το ποδόσφαιρο, ξεκινάει η δράση των εθνικών ομάδων για τον 5ο γύρο του Nations League και συγκεκριμένα στις 21:45 η Εθνική Ελλάδας θα φιλοξενηθεί από την Ολλανδία (Alpha/ Nova Sports Start), ταυτόχρονα η Βουλγαρία θα αναμετρηθεί με την Ισλανδία (Nova Sports 5), όπως και η Σερβία με τη Γερμανία (Nova Sports 2).

Στο μπάσκετ, στις 19:30 η Αναντολού Εφές θα αντιμετωπίσει τη Βίρτους Μπολόνια (Nova Sports 5), ενώ ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Μπαρτσελόνα (21:15, Nova Sports Prime) και η βραδιά θα κλείσει με την αναμέτρηση ανάμεσα στη Βιλερμπαν και τη Μπεσίκτας (21:30, Nova Sports 4). Στο βόλεϊ ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Άρη (18:30, ΕΡΤ ΣΠΟΡ 2).

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας: