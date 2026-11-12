Novibet και Παναθηναϊκός: Πάνω απο 50 εκατομμύρια ευρώ το deal για τον Βοτανικό!

Ο Παναθηναϊκός έκλεισε το πρώτο του τεράστιο deal για το νέο του γήπεδο, αφού έδωσε τα χέρια με τη Novibet για την εμπορική ονομασία αυτού, μ' ένα ιστορικό οικονομικά deal.

Ο κύβος ερρίφθη για την εμπορική ονομασία του γηπέδου του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό, αφού οι «πράσινοι» συμφώνησαν με τη Novibet σ' ένα deal ανεπανάληπτο για τα ελληνικά δεδομένα, το οποίο αποτελεί ρεκόρ.

Πιο συγκεκριμένα το «τριφύλλι» παραχώρησε τη χρήση του ονόματος του γηπέδου στην πασίγνωστη στοιχηματική εταιρεία, που δραστηριοποιείται τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό για τα επόμενα επτά χρόνια κι έβαλε στο ταμείο του ένα ποσό που ξεπερνάει συνολικά τα 50 εκατ. ευρώ.

Για να το βάλουμε αυτό το ποσό σε ετήσια κλίμακα για να γίνει πιο κατανοητό, ο Παναθηναϊκός θα βάζει κάθε χρόνο στα ταμεία του ένα ποσό που θα φτάνει τα 7 με 7,5 εκατ. ευρώ αυξάνοντας κατά πολύ τα έσοδά του.

Κι ειδικά από έναν τομέα που πριν δεν έπαιρνε καθόλου χρήματα, αφού δεν υπήρχε αντίστοιχη συμφωνία ούτε για τη Λεωφόρο ούτε φυσικά για το ΟΑΚΑ, το οποίο χρησιμοποιούσε προσωρινά κατά περιόδους, όπως και φέτος.