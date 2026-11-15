Ο Ραφαέλ Λεάο τραυματίστηκε στον αγώνα με την Αμεντσπόρ και δίνει μάχη με το χρόνο για να προλάβει την αναμέτρηση της Γαλατάσαραϊ στην Αθήνα απέναντι στην ΑΕΚ.

Η Γαλατάσαραϊ μέτρησε έναν τρυματία στο πρόσωπο του Ραφαέλ Λεάο κατά τη διάρκεια του αγώνα με την Αμεντσπόρ, αφού ο Πορτογάλος αποχώρησε στο β΄μέρος με θλάση και αιμάτωμα στον οπίσθιο μηραιίο του δεξιού του ποδιού.

Όπερ σημαίνει πως ο ταχύτατος εξτρέμ θα μείνει εκτός για τις επερχόμενες αναμετρήσεις των Τούρκων και δίνει πλέον μάχη με τον χρόνο για να προλάβει το ματς της Αθήνας στις 8 Δεκεμβρίου απέναντι στην ΑΕΚ στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Σύμφωνα με τους Τούρκους, το τεχνικό επιτελείο της «Τσιμ-Μπομ» τον έχει ουσιαστικά ξεγράψει για τα επερχόμενα ματς απέναντι σε Σαμσουνσπόρ, Άστον Βίλα και Μπεσίκτας, όμως θεωρεί πιθανή του επιστροφή για το ματς με την Ένωση στις αρχές του Δεκεμβρίου.

O Ραφαέλ Λεάο υπέγραψε το προηγούμενο καλοκαίρι συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας με τους Τούρκους που ολοκλήρωσαν την απόκτησή του από τη Μίλαν και τη φετινή περίοδο έχει σκοράρει δυο φορές σε έντεκα αγώνες.