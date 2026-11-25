Ο Μιχάλης Μπακάκης υπερασπίστηκε στον αέρα του Gazzetta Magazino by Elabet τον Κωνσταντίνο Χρυσόπουλο, μετά το αυτόγκολ που πέτυχε στην αναμέτρηση του Αστέρα Τρίπολης με τον Άρη.

Ο Άρης ταξίδεψε την Δευτέρα (23/11) στην Τρίπολη για να αναμετρηθεί με τον Αστέρα Aktor, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Superleague και κατάφερει να φύγει νικητής από το «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» με σκορ 1-0, χάρη στο αυτογκόλ που πέτυχε ο Κωνσταντίνος Χρυσόπουλος στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων.

Ο νεαρός στόπερ, ο οποίος μάλιστα εάν δεν είχε αυτήν την ιδιαίτερα άτυχη στιγμή θα ήταν ο MVP του αγώνα, καθώς νωρίτερα είχε αποσοβήσει... σίγουρο γκολ του Καντεβέρε, με τρομερή αμυντική ενέργεια, δέχθηκε κάποια αρνητικά μηνύματα, στα οποία όμως απάντησε με τρομερή ωριμότητα, λέγοντας στο τέλος:

«Να πω κάτι τελευταίο, αν μου επιτρέπετε. Σε όλο τον κόσμο που μου έχει ευχηθεί αυτά που μου έχει ευχηθεί και μου έχει ευχηθεί πολύ κακά πράγματα για το αυτογκόλ, εύχομαι να τους έχει ο Θεός καλά όλους και τις οικογένειές τους. Αυτό και συγγνώμη κιόλας που σας διέκοψα. Αυτό. Να είστε καλά!».

Στη σημερινή εκπομπή του Gazzetta Magazino, οι Πέτρος Μαυρογιαννίδης και Μιχάλης Μπακάκης αναφέρθηκαν εκτενώς στο περιστατικό αυτό, με τον άλλοτε αμυντικό της ΑΕΚ να υπερασπίζεται με σθένος τον νεαρό παίκτη.

«Ρε μάγκες του πληκτρολογίου, το παιδί ήθελε να βάλει αυτογκόλ;», τόνισε ο πρώην οπισθοφύλακας της Ένωσης, δίνοντας την καλύτερη απάντηση σε εκείνους που άσκησαν δριμεία κριτική στον ποδοσφαιριστή για ένα λάθος.