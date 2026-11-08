Ο διαιτητής Μόσχου έδωσε πέναλτι για την ΑΕΚ έπειτα από παρέμβαση του VAR Koυμπαράκη και ο Γιόβιτς ισοφάρισε στο ματς με τον Λεβαδειακό σε 1-1.

Ο Λεβαδειακός έκανε πέναλτι στα πρώτα δευτερόλεπτα του αγώνα με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, το οποίο δόθηκε με καθυστέρηση 4 λεπτών!

Ο Μαρίν πάτησε περιοχή, είχε μονομαχία με τον Σουτ, ο οποίος... μπλόκαρε την μπάλα με τα δύο χέρια. Ο διαιτητής Μόσχου δεν είδε την παράβαση, όμως εν τέλει έδειξε την άσπρη βούλα, ύστερα από παρέμβαση του VAR Κουμπαράκη.

Στο 51' ο Γιόβιτς ανέλαβε την εκτέλεση και έκανε το 1-1 για τους πρωταθλητές.

Το πέναλτι του Σουτ και η εκτέλεση του Γιόβιτς