ΑΕΚ - Λεβαδειακός: Πέναλτι μέσω VAR και 1-1 ο Γιόβιτς
Ο Λεβαδειακός έκανε πέναλτι στα πρώτα δευτερόλεπτα του αγώνα με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, το οποίο δόθηκε με καθυστέρηση 4 λεπτών!
Ο Μαρίν πάτησε περιοχή, είχε μονομαχία με τον Σουτ, ο οποίος... μπλόκαρε την μπάλα με τα δύο χέρια. Ο διαιτητής Μόσχου δεν είδε την παράβαση, όμως εν τέλει έδειξε την άσπρη βούλα, ύστερα από παρέμβαση του VAR Κουμπαράκη.
Στο 51' ο Γιόβιτς ανέλαβε την εκτέλεση και έκανε το 1-1 για τους πρωταθλητές.
Το πέναλτι του Σουτ και η εκτέλεση του Γιόβιτς
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