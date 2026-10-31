Αλγκουαθίλ: «Σημαντικό να νικάς ακόμα και όταν δεν έχεις λαμπερή εμφάνιση»
Ο Ολυμπιακός ισοφαρίστηκε στο 91' από την Κηφισιά, αλλά με γκολ του Ζέλσον Μαρτίνς στο 95' έφυγε με τη νίκη από τη Λεωφόρο.
Μετά το τέλος του ματς ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ τόνισε στη Magenta TV: «Είμαστε χαρούμενοι, πήραμε τους τρεις βαθμούς, βρισκόμαστε στην κορυφή της βαθμολογίας και γι’ αυτό είμαστε χαρούμενοι».
Ο Βάσκος προπονητής πρόσθεσε ότι είναι σημαντικό να νικάει η ομάδα του ακόμα και όταν δεν πιάνει την καλύτερη δυνατή απόδοση.
«Πολύ σημαντικό να κερδίζεις τέτοια παιχνίδια, όταν δεν μπορείς να δείξεις λαμπερή εμφάνιση, τουλάχιστον να παίρνεις τους τρεις βαθμούς. Το κατόρθωμα μας ήταν ότι προηγηθήκαμε 2-0, ισοφαριστήκαμε, οι παίκτες μας συνέχιζαν να παλεύουν μέχρι το τέλος και έτσι πήραμε τη νίκη, γι’ αυτό θέλω να συγχαρώ τους παίκτες μου».
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