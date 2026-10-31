Λέτο: «Περήφανος για τους παίκτες μου, δύσκολο να αποδεχτούμε μια ήττα που δεν αξίζαμε»

Οι δηλώσεις του Σεμπάστιαν Λέτο στην κάμερα της Magenta TV μετά την ήττα της Κηφισιάς Tutu Deals από τον Ολυμπιακό.

Η Κηφισιά Tutu Deals ήταν εξαιρετική άλλα άστοχη κόντρα στον Ολυμπιακό και μάλιστα ισοφάρισε σε 2-2 στις καθυστερήσεις, όμως δέχτηκε γκολ στο 90+4' και ηττήθηκε. Ο Σεμπάστιαν Λέτο μίλησε στη Magenta TV μετά το ματς και τόνισε πως η ομάδα του δεν άξιζε την ήττα.

Οι δηλώσεις του Σεμπάστιαν Λέτο

Για το ματς: «Νομίζω ότι είμαι περήφανος για τους παίκτες μου και για το πώς έπαιξε η Κηφισιά απέναντι σε μια ομάδα όπως ο Ολυμπιακός. Δυστυχώς, έγινε το 2-0 από δικό μας λάθος, από δύο διαδοχικά λάθη, ενώ γνωρίζουμε πόσο καλός είναι ο Ολυμπιακός στις στατικές φάσεις.

Καταφέραμε να επιστρέψουμε από το 2-0 απέναντι σε μια ομάδα όπως ο Ολυμπιακός, που πρωταγωνιστεί στα ευρωπαϊκά γήπεδα. Θα επικεντρωθώ στο πώς παίξαμε. Δεν θέλω να σχολιάσω τα υπόλοιπα».

Για τις ευκαιρίες που έχασε η ομάδα: «Είναι η αλήθεια ότι πληρώσαμε τα λάθη που κάναμε. Από την άλλη πλευρά, δημιουργήσαμε πολλές φάσεις και αυτό είναι που θέλουμε να κάνουμε. Γι’ αυτό θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε. Ο Μαρτίνς μπήκε στο παιχνίδι και έκανε τη διαφορά».

Για τον τρόπο παιχνιδιού της ομάδας: «Είμαι περήφανος, το επαναλαμβάνω. Πιέσαμε σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Οι παίκτες που μπήκαν από τον πάγκο μάς βοήθησαν πολύ».

Για το επόμενο ματς με τον Βόλο Elabet και τη συνέχεια: «Πιστεύω ότι σήμερα δεν αξίζαμε να χάσουμε. Είναι δύσκολο να αποδεχτούμε την ήττα. Πρέπει, όμως, να κοιτάξουμε το παιχνίδι με τον Βόλο, που είναι μια δύσκολη έδρα».