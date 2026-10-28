Ολυμπιακός: Τα δύο πρόσωπα μίας πολύ ακριβής μεταγραφής

Ο Κώστας Νικολακόπουλος σχολιάζει στο blog του στο Gazzetta την μέχρι στιγμής εικόνα μίας πολύ ακριβής μεταγραφής του καλοκαιριού για τον Ολυμπιακό.

Είναι ήδη από τα συζητημένα πρόσωπα στον Ολυμπιακό ο Γκουστάβο Σα , όχι απλά ως μία μεταγραφή του καλοκαιριού, αλλά ως η μεταγραφή που κόστισε παραπάνω από κάθε άλλη.

Ο 22χρονος Πορτογάλος είχε μπει δυναμικά στην εικόνα του Ολυμπιακού, με μία εντυπωσιακή εμφάνιση στο ντεμπούτο του, στο ματς με τη ΝΕΚ στην Ολλανδία, φτιάχνοντας το γκολ του Ελ Κααμπί, δίνοντας ασίστ και στον Ζέλσον και γενικά έχοντας δυναμική παρουσία. Η συνέχεια δεν ήταν το ίδιο καλή επί Μεντιλίμπαρ, ενώ με το που ήρθε ο Ιμανόλ είχε την ατυχία να πάθει θλάση και να μείνει πίσω.

Στα τελευταία παιχνίδια είναι που τον βλέπουμε να έχει ξαναμπεί στο κόλπο, παίζοντας στην αρχική ενδεκάδα και με τον Παναιτωλικό και με την Καλαμάτα, με τον Βάσκο προπονητή να δείχνει ξεκάθαρα ότι τον υπολογίζει και δη για τη θέση στην ενδεκάδα του Τσικίνιο, σε αυτό τον υβριδικό ρόλο δηλαδή κάτι μεταξύ δεύτερου επιθετικού και τρίτου χαφ.

Αξιολογώντας την απόδοση του Σα σε αυτά τα δύο παιχνίδια πρωταθλήματος, νομίζω ότι βλέπουμε δύο διαφορετικά πρόσωπα!

Από τη μία έναν κεντρικό χαφ με πραγματικά πολύ καλές προδιαγραφές για να βοηθήσει πολύ τον Ολυμπιακό. Με ορισμένες πολύ καλές στιγμές, δήλωσης ποιότητας. Καλές συνεργασίες, σέντρες για γκολ από τα πλάγια (έχει αυτή τη δυνατότητα), πολύ έξυπνες μπαλιές για δημιουργία ευκαιριών, γλυκές πάσες-όπως πρέπει για το συμπαίκτη του όπως στο Ζότα στη φάση του δεύτερου γκολ, γενικά συμμετοχή σε καλές επιθέσεις της ομάδας, προσπάθεια να βγάλει με κάθετες τον Ζότα σε θέση βολής, καλές αλλαγές παιχνιδιού, αλλά ενίοτε και καλή πίεση κι επιστροφές για να προσφέρει αμυντικά.

Από την άλλη, έναν παίκτη με μεγάλη επιπολαιότητα μέσα στο παιχνίδι. Που θα χάσει ξαφνικά την μπάλα κι ο αντίπαλος θα βγάλει αντεπίθεση, με τον ίδιο τον Σα να την σταματάει με φάουλ σε πολύ καλή θέση και εις βάρος του κίτρινη…Άλλη στιγμή θα περιμένει την μπάλα στα πόδια του και δεν θα πάει αυτός προς την μπάλα και θα του την πάρουν και πάλι θα βγει κόντρα επίθεση-είναι η φάση στην οποία του πάσαρε ο Φρόϊλερ, ολιγώρησε ο Πορτογάλος και του διαμαρτυρήθηκε ο Ελβετός…Το ίδιο έκανε και σε άλλη στιγμή, πάλι καθυστέρησε, τόσο όσο να χάσει πάλι την μπάλα…

Θα έλεγα ότι ο Σα χάνει εντυπώσεις χωρίς λόγο! Λες και «κολλάει» κάποια στιγμή, χάνοντας έτσι την μπάλα. Η, κάνοντας ένα κακό κοντρόλ η, μία κακή πάσα χωρίς πίεση. Ενώ δηλαδή έχει τόσα να δώσει, και δίνει ήδη αρκετά (με παρουσία π.χ. στις φάσεις του 1-0 στο Αγρίνιο και του 1-0, αλλά και του 2-0 με την Καλαμάτα), βγάζει παράλληλα έναν εαυτό που βάζει ερωτηματικά. Θυμάμαι μία στιγμή του αγώνα στο Αγρίνιο, όταν έχασε κεφαλιά από τον Μαυρία κι ο Παναιτωλικός έβγαλε στη συνέχεια φάση για ισοφάριση. Μιλάμε για ψηλό, αλλά και αλτικό παιδί, που δεν είναι δυνατόν να χάνει τέτοια κεφαλιά (στην ίδια φάση είχε πηδήσει κι ο Τικνιζιάν, κι αυτός αποτυχημένα!).

Οκ, πρέπει να ωριμάσει ο Σα, το καταλαβαίνουμε, μόνο που όσο πιο γρήγορα γίνει αυτό, τόσο καλύτερα. Γιατί οι απαιτήσεις στον Ολυμπιακό είναι πολύ υψηλές και αφού το έχει ο νεαρός Πορτογάλος δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην παίξει.

Για την αλλαγή του από το ημίχρονο, νομίζω ότι ήταν συνδυασμός κάποιων λαθών του και κυρίως του φόβου αποβολής του με δεύτερη κίτρινη, καθώς στον Ολυμπιακό διέκριναν μία «περίεργη», όπως την χαρακτήρισαν, διαιτησία εκ μέρους του Ζαμπαλά, ο οποίος, παρεμπιπτόντως, με το που ξεκίνησε το β΄ ημίχρονο έβγαλε αμέσως κίτρινη και σε άλλον κεντρικό χαφ, τον Πουέρτα.

Άσχετο: Προσπαθώ να καταλάβω τον λόγο που ο Πουέρτα έβγαλε δυσαρέσκεια, όπως καταλάβαμε από τον τηλεοπτικό φακό, για την αλλαγή του στο 60ο λεπτό. Το σκορ ήταν 3-0. Κι ο ίδιος είχε πάρει κίτρινη κάρτα 13 λεπτά νωρίτερα. Ποιος ο λόγος να τον αφήσει παραπάνω ο προπονητής; Κι αν δεν παίξει κι ένας άλλος χαφ, σε ματς στο 3-0, πότε θα παίξει;

Η φωτογραφία της ημέρας:

Πιέζει τους παίκτες του Ολυμπιακού ο Ιμανόλ για να ανοίγει η ομάδα το σκορ από το α΄ ημίχρονο. Βλέπει ότι αυτή είναι η καλύτερη φόρμουλα για να συνεχίσει η ομάδα νικηφόρα και θέλει όσο το δυνατόν να το κάνουν οι «ερυθρόλευκοι».

Είδαμε πως όταν ο Ολυμπιακός πήγε προηγούμενος στο σκορ από το ημίχρονο, αφενός μεν κέρδισε και στη Μαρσέϊγ και τον Παναθηναϊκό, αφετέρου δε νίκησε με λιγότερο αγχωτικό τρόπο τόσο στο Αγρίνιο (2-0), όσο και την Καλαμάτα (5-0).

Αντίθετα, όταν δεν πήγε ο Ολυμπιακός με υπέρ του σκορ στο ημίχρονο, είτε έχασε (0-1 από τον ΟΦΗ), είτε νίκησε οριακά (με γκολ στο 84’ τη Γιαγκελόνια, στο 92’ στη Λιβαδειά και στο 78΄την Σπάρτα)…

Και για το τέλος ένα ιμότζι 🤔