Ο Οκτώβριος είναι αφιερωμένος στη μάχη για την πρόληψη και την αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού, μια πρωτοβουλία την οποία στηρίζει για ακόμα μια χρονιά και η Super League.

Η διοργανώτρια αρχή του ελληνικού πρωταθλήματος με ανακοίνωσή της έκανε γνωστό πως η 8η αγωνιστική θα αφορά εξ ολοκλήρου αυτές τις δράσεις, αναρτώντας παράλληλα λεπτομέρειες για το πρόγραμμα «Φώφη Γεννηματά» το οποίο τρέχει ο Υπουργείο Υγείας.

Στη σχετική ανακοίνωση περιλαμβάνονται όλα τα βήματα και οι οδηγίες που μπορεί να ακολουθήσει η καθεμία προκειμένου να κλείσει το δικό της ραντεβού και να υποβληθεί στις δωρεάν εξετάσεις.

Η ενημερώση της Λίγκας

Η Super League αφιερώνει την 8η αγωνιστική ημέρα του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League στην Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου του Μαστού (25 Οκτωβρίου).

Στόχος της πρωτοβουλίας, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας και των social media της Super League, είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση της φίλαθλης κοινής γνώμης για τη συχνότερη μορφή καρκίνου στις γυναίκες στην Ελλάδα, με περίπου 4.500 έως 7.700 νέες διαγνώσεις κάθε χρόνο.

Η έγκαιρη διάγνωση σε πρώιμο στάδιο, προσφέρει ποσοστό επιβίωσης που ξεπερνά το 95%.

Σε αυτόν τον αγώνα είμαστε όλοι μαζί

Το πρόγραμμα «Φώφη Γεννηματά» του Υπουργείου Υγείας, προσφέρει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με στόχο την έγκαιρη διάγνωση. Το πρόγραμμα έχει διευρυνθεί και καλύπτει πλέον γυναίκες ηλικίας 45 έως 74 ετών.

Προϋποθέσεις & Δικαιούχοι

• Ηλικιακό όριο: Γυναίκες από 45 έως και 74 ετών που διαμένουν στην Ελλάδα.

• Έγγραφα: Απαραίτητη η κατοχή ΑΜΚΑ (αφορά ασφαλισμένες και ανασφάλιστες).

Τι Περιλαμβάνει η Δράση

Οι δικαιούχοι μπορούν να κάνουν εντελώς δωρεάν:

Ψηφιακή Μαστογραφία. Υπερηχογράφημα μαστών (σε περίπτωση που υπάρξει εύρημα ή ανάγκη για περαιτέρω διερεύνηση). Κλινική εξέταση από γιατρό (επίσης σε περίπτωση ευρήματος).

Πώς θα Λάβετε το Παραπεμπτικό

• Μέσω Άυλης Συνταγογράφησης: Αν έχετε ενεργοποιήσει την υπηρεσία, το άυλο παραπεμπτικό σάς αποστέλλεται αυτόματα με SMS στο κινητό ή με email.

• Χωρίς Άυλη Συνταγογράφηση: Μπορείτε να αναζητήσετε το παραπεμπτικό σας με τον ΑΜΚΑ σας, είτε μέσω της σχετικής ενότητας στην εφαρμογή του ΕΟΠΥΥ («Έλεγχος Δράσης») είτε ζητώντας από έναν γιατρό ή ΚΕΠ να το εκδώσει.

Πού και Πώς Κλείνετε Ραντεβού

Μόλις εκδοθεί το παραπεμπτικό (το οποίο έχει ετήσια ισχύ), μπορείτε να κλείσετε ραντεβού σε οποιοδήποτε συνεργαζόμενο δημόσιο νοσοκομείο ή ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο της περιοχής σας.

Μπορείτε να δείτε όλα τα συνεργαζόμενα κέντρα και αναλυτικές οδηγίες στην επίσημη πλατφόρμα mastografia.gov.gr