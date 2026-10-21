Ο Παναθηναϊκός έχει βελτιώσει ραγδαία τον συντελεστή του την τελευταία τριετία και με το βοήθεια του Conference θέλει να βάλει πλώρη για ακόμη ψηλότερα. Αποστολή στο Καζακστάν: Σωτήρης Μυκονίου

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στο Αλμάτι του Καζακστάν προκειμένου να δώσει το πρώτο του εκτός έδρας παιχνίδι για τη φετινή League Stage του Conference League κόντρα στην Καϊράτ και θέλει να φύγει από κει με το διπλό για να κάνει το 2/2, μετά και τη νίκη ενάντια στη Μπόρατς στο ΟΑΚΑ.

Οι «πράσινοι» γενικά δυσκολεύονται εκτός έδρας στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια έχοντας 7 νίκες στα τελευταία 27 ματς που έχει δώσει μακριά από το... σπίτι του από το παιχνίδι με τη Σλάβια Πράγας και μετά, στο πρώτο ευρωπαϊκό ματς του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στον πάγκο των «πρασίνων» τη σεζόν 2022-2023.

Ωστόσο τώρα έχουν απέναντί τους μία ομάδα που είναι... του χεριού τους, αφού αν παίξουν στο επίπεδο που μπορούν, η ποιότητά τους είναι αρκετή για να ξεπεράσουν το εμπόδιο των Καζακστανών.

Αν περάσει από το Αλμάτι, θα έχει την ευκαιρία όχι μόνο να βοηθήσει στην άνοδο της Ελλάδας στη σχετική βαθμολογία της UEFA, αλλά και τον ίδιο του τον εαυτό στην αντίστοιχα του UEFA Club Ranking συνεχίζοντας έτσι τη ραγδαία άνοδο που έχει ξεκινήσει από το καλοκαίρι του 2024 κι έπειτα.

Άλμα... 160 θέσεων για τον Παναθηναϊκό μέσα σε 2,5 έτη

Μπορεί πλέον το ranking να παίζει σημαντικό ρόλο κατά κύριο ρόλο στις κληρώσεις των προκριματικών, ωστόσο επειδή η χώρα μας ακόμα δεν έχει καπαρωμένες θέσεις στις σημαντικές διοργανώσεις της UEFA βοηθάει αρκετά να έχεις υψηλή βαθμολογία, ώστε να θες να έχεις όσο το δυνατόν ευκολότερο δρόμο γίνεται στη διαδικασία των αγώνων αυτών.

Ο Παναθηναϊκός άφησε πίσω του την τελευταία «λευκή» σεζόν (2021-2022), τη μόνη που έμενε δηλαδή μέσα στην προηγούμενη πενταετία του, όπου δεν είχε βγει Ευρώπη και θέλει μέσω της συμμετοχής του στο Conference League να ανέβει ακόμη πιο ψηλά.

Από το καλοκαίρι του 2024 μέχρι και σήμερα, δηλαδή μέσα σε 2 χρόνια και κάτι, οι «πράσινοι» έφτασαν από την 225η θέση στην 65η συγκεντρώνοντας συνολικά 31.750 βαθμούς.

Η μεγάλη δουλειά έγινε τις σεζόν 2024-2025 και 2025-2026, όπου το «τριφύλλι» παίζοντας στο Conference και το Europa League αντίστοιχα και φτάνοντας στα νοκ άουτ της διοργάνωσης, ξεπέρασε τα σε αμφότερες τους 10 χιλ. βαθμούς (11 χιλ. πρόπερσι και 13,25 χιλ. πέρυσι).

Φέτος, λοιπόν, ανοίγεται μπροστά του ο δρόμος για να ανέβει ακόμη πιο ψηλά μέσω της συμμετοχής του στο Conference League, που έχει ομάδες χαμηλότερης δυναμικότητας από τις άλλες δύο διοργανώσεις και σου δίνει τη δυνατότητα να πας πιο μακριά. Παρ' ότι ο Παναθηναϊκός δεν είχε εύκολη κλήρωση στο League Stage με Μπράιτον, Φράιμπουργκ και Νόρτζελαντ μέσα στην εξάδα του.

Οι ελληνικές ομάδες που είναι μπροστά του

Πέραν από το κίνητρο να ανέβει όσο ψηλότερα γίνεται για να φτιάξει το μέλλον του και το πρεστίζ του έχει κι εκείνο του να βρεθεί μπροστά από τους εγχώριους αντιπάλους του.

Περισσότερους βαθμούς από κείνον, έχουν μόνο ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός. Από τη στιγμή που ο πρώτος έμεινε εκτός Ευρώπης φέτος και βρίσκεται μονάχα έξι θέσεις και 6 χιλ. βαθμούς μπροστά είναι ο πρώτος στόχος και ο πιο εύκολο-σύντομα πραγματοποιήσιμος.

Από τους «ερυθρολεύκους» απέχει αρκετά περισσότερο και το γεγονός πως εκείνοι παίζουν φέτος στην Ευρώπη και στο Europa League κάνει πιο δύσκολη την αποστολή του.

Μιλάμε άλλωστε για μία διαφορά 35 θέσεων και 26,5 χιλ. βαθμών, όμως οι «πράσινοι» πρέπει να στοχεύουν μόνο ψηλότερα για να επιστρέψουν εκεί που πραγματικά ανήκουν και γιατί όχι ακόμη και στις απλησίαστες κορυφές του παρελθόντος, τότε που είχαν φτάσει μία... ανάσα από την πρώτη δεκάδα της βαθμολογίας αυτής.