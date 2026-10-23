ΑΕΚ για τα εισιτήρια με Ρεάλ: «Κίνδυνος ακύρωσης σε όσα αγοράζονται από ανεπίσημα κανάλια διάθεσης»

Η ΑΕΚ έβγαλε σημαντική ανακοίνωση προς τους οπαδούς της σχετικά με τα εισιτήρια για τον εντός έδρας αγώνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης για το Champions League.

Το μεγάλο ματς του Champions League απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης στη Νέα Φιλαδέλφεια (4/11, 19:45) πλησιάζει, με την ΑΕΚ να επαναλαμβάνει προς τον κόσμο της πως τα εισιτήρια έχουν εξαντληθεί και να επισημαίνει ότι όσα αγοράζονται από ανεπίσημα κανάλια στο διαδίκτυο υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να ακυρωθούν.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ:

«Η ΠΑΕ AEK ενημερώνει τους φιλάθλους της ότι τα εισιτήρια για τον αγώνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης, ο οποίος θα διεξαχθεί την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2026 (19.45) έχουν ήδη εξαντληθεί.

Παράλληλα, έχει παρατηρηθεί το τελευταίο διάστημα δραστηριότητα μεταπώλησης εισιτηρίων μέσω μη εξουσιοδοτημένων ιστοσελίδων. Για το λόγο αυτό καλούνται οι φίλαθλοι να μην προχωρούν σε αγορές εισιτηρίων από ανεπίσημα κανάλια διάθεσης, καθώς υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ακύρωσης των συγκεκριμένων εισιτηρίων και απώλειας της θέσης τους στο γήπεδο.

Η ΠΑΕ ΑΕΚ συνιστά στους φιλάθλους την προμήθεια εισιτηρίων για τους αγώνες της ομάδας μας αποκλειστικά μέσω των επίσημων καναλιών διάθεσης».