Ο Βάλτερ Ματσάρι παρά την αρχική του επιθυμία να αποχωρήσει όλα δείχνουν πως θα συνεχίσει στον Ηρακλή, όμως θα συναντηθεί ξανά με τον Παναγιώτη Μονεμβασιώτη.

Έξαλλος ήταν ο Βάλτερ Ματσάρι μετά το ντέρμπι του Ηρακλή με τον ΠΑΟΚ, λόγω των διαιτητικών αποφάσεων του Βασίλη Φωτιά. Όπως ανέφερε ο συνεργάτης του Ιταλού τεχνικού, Εουτζένιο Σένα, μετά το ματς της Τούμπας ο πολύπειρος κόουτς είχε την πρόθεση να επιστρέψει στην Ιταλία, καθώς όπως τόνισε «σε 45 χρόνια καριέρας δεν έχει ξαναδεί κάτι τέτοιο», όμως κάτι τέτοιο φαίνεται πως δεν θα γίνει τη δεδομένη χρονική στιγμή.

Όπως προκύπτει, οι δυο πλευρές αναμένεται να συνεχίσουν κανονικά τη συνεργασία τους. Οι πληροφορίες από τη Θεσσαλονίκη αναφέρουν πως ο Ματσάρι έχει προγραμματισμένο ραντεβού με τον Παναγιώτη Μονεμβασιώτη τόσο για απόψε (19/10) όσο και για την Τρίτη (20/10).

Τη Δευτέρα οι παίκτες του Γηραιού έχουν ρεπό και από αύριο θα επιστρέψουν στις προπονήσεις για να αρχίσουν την προετοιμασία τους για το ερχόμενο ματς με την Κηφισιά Tutu Deals στο Καυτανζόγλειο Στάδιο.

Θυμίζουμε πως ο 65χρονος κόουτς έχει υπογράψει και δεσμεύεται με συμβόλαιο συνεργασίας με τον Ηρακλή για 1+1 χρόνια.