Ηρακλής: Αποθέωση στην αποστολή μετά την άφιξή της από την Τούμπα
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Λατρεία από τον κόσμο του Ηρακλή μετά την επιστροφή του στη βάση του από το γήπεδο της Τούμπας, όπου ηττήθηκε με σκορ 2-1.
Οι φίλαθλοι του Γηραιού είχαν προαναγγείλει ότι θα περιμένουν να αποθεώσουν τους παίκτες του αγαπημένου τους συλλόγου και ότι θα τους αντιμετωπίσουν ως νικητές παρά το 2-1 στην Τούμπα από τον ΠΑΟΚ. Αυτό και συνέβη με την ΠΑΕ Ηρακλής να αναρτά και σχετικό βίντεο στα social media που έχει. Βίντεο από τη στήριξη και τη λατρεία που έδειξε ο κόσμος με συνθήματα, καπνογόνα αλλά και χειροκρότημα.
@Photo credits: ΠΑΕ ΗΡΑΚΛΗΣ
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