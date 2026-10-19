Ο Δημήτρης Κύζας ήταν μέλος της ομάδας του Παναθηναϊκού, που κατέκτησε το νταμπλ το 1977 και το Βαλκανικό Κύπελλο.

Ο Παναθηναϊκός πενθεί για την απώλεια του Δημήτρη Κύζα.

Ο παλαίμαχος παίκτης του τριφυλλιού έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 73 ετών και η ΠΑΕ με ανακοίνωσε εξέφρασε τη θλίψη της. Αναλυτικά η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός εκφράζει τη βαθιά θλίψη της για τον θάνατο του Δημήτρη Κύζα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 73 ετών.

Ο Δημήτρης Κύζας γεννήθηκε στο Παραλίμνι της Κύπρου στις 6 Σεπτεμβρίου 1953 και ήρθε στο Τριφύλλι με μετεγγραφή το καλοκαίρι του 1976. Πανηγύρισε την κατάκτηση του νταμπλ το 1977, ενώ ήταν μέλος και της ομάδας που σήκωσε το Βαλκανικό Κύπελλο το 1978.

Αγωνίστηκε για τέσσερις σεζόν με τον Παναθηναϊκό, φορώντας περισσότερες από 90 φορές τη φανέλα της ομάδας.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του».