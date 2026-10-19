Ο Κώστας Νικολακόπουλος στέκεται στο blog του στο Gazzetta σε μία από τις πιο ενδιαφέρουσες «λεπτομέρειες» του χθεσινού αγώνα του Ολυμπιακού.

Πού θέλω να σταθώ από το νικηφόρο παιχνίδι του Ολυμπιακού στο Αγρίνιο; Θα σας παραξενέψει ίσως, αλλά εγώ αυτό για το οποίο χάρηκα είναι ότι επιτέλους είδαμε ένα γκολ με σουτ εκτός περιοχής! Γιατί είχαμε ξεχάσει από πότε είχε να σκοράρει με αυτό τον τρόπο!

Ο Τσικίνιο λοιπόν ήταν αυτός που παράλληλα με το δικό του αρνητικό σερί σκοραρίσματος, έσπασε και το αρνητικό σερί του Ολυμπιακού για ένα γκολ με σουτ μακριά από την περιοχή. Με ένα πραγματικά πολύ ωραίο σουτ, με πολλά φάλτσα, αλλά και καλοζυγισμενο. Από το ημικύκλιο της περιοχής, μετά την πάσα του Ζότα, που ήταν ακριβείας. Και να κλειδώνει το τρίποντο, σε ένα τριήμερο που για τον έμπειρο άσο ήταν ίσως ιδανικό, καθώς είχε την Πέμπτη την ασίστ για το μοναδικό γκολ στη Μασσαλία με μία επίσης ζυγισμένη και με σωστά φάλτσα προς τον χώρο δράσης του Έσε και την Κυριακή ένα δικό του γκολ, πρώτο μετά από 11 ολόκληρους μήνες, από εκείνο το μυθικό Ολυμπιακός-Ρεάλ 3-4 για το Τσάμπιονς Λιγκ, στα τέλη του περασμένου Νοέμβρη!

Δείτε στη φωτογραφία εκείνο το γκολ του Πορτογάλου άσου!

Σουτάρει ο Τσικίνιο από το ημικύκλιο της περιοχής και νικάει τον τερματοφύλακα της Ρεάλ, τον Ουκρανό Λούνιν. Δείτε και τη φωτογραφία από το χθεσινό γκολ, με το οποίο νικάει τον γκολκίπερ του Παναιτωλικού, Ξενόπουλο. Πόση ομοιότητα έχουν οι δύο εκτελέσεις! Και εδώ, το σουτ είναι από το ημικύκλιο της περιοχής!

Τέλος πάντων, μακάρι να βρει πάλι τη χαμένη του αυτοπεποίθηση στο θέμα του γκολ ο Τσικίνιο, γιατί όπως αποδεικνύεται αυτός είναι (και) στο μυαλό του Ιμανόλ ο κατάλληλος παίκτης για τη θέση πίσω από τον σέντερ φορ, αλλά και που παράλληλα θα πρέπει να γυρίζει πίσω και να γίνεται τρίτος χαφ. Οπότε η ομάδα λογικό είναι να περιμένει και αρκετά γκολ από τον παίκτη που παίζει σε αυτή τη θέση.

Γενικά, πάντως, ο Ολυμπιακός είχε χθες, μετά από πολύ καιρό, αρκετά καλά σουτ έξω από την περιοχή. Έτσι, άλλωστε, μπήκε και το πρώτο γκολ! Από το σουτ του Φορτούνη εκτός περιοχής, με τον αντίπαλο γκολκίπερ να διώχνει προσωρινά όμως την μπάλα και τον Ρόκα να παίρνει το ριμπάουντ και να σκοράρει με ψύχραιμο πλασέ. Όπως ο Φορτούνης πριν το γκολ του Ρόκα είχε κι άλλη ευκαιρία να σκοράρει, επίσης με σουτ από το ύψος της περιοχής.

Σίγουρα οι «ερυθρόλευκοι» θα πήραν μία τέτοια σχετική εντολή από το τεχνικό επιτελείο, προκειμένου να εκμεταλλευτούν την απουσία του βασικού γκολκίπερ του Παναιτωλικού, του Ουτσαρένκο, και την πιθανή όχι πλήρη ετοιμότητα του αναπληρωματικού Ξενόπουλου, που προέρχονταν από απραξία. Αλλά όπως κι αν έχει, έτσι πρέπει γενικά να κάνουν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Δεν λέω να σουτάρουν απ΄ όπου να’ ναι, αλλά όταν βρίσκονται σε θέση βολής να το κάνουν, κι όχι να περιμένουν να πατήσουν περιοχή για να τελειώσουν μία φάση.

Τα γκολ έρχονται με σουτ. Και πολλές φορές ένα σουτ από τα 22-25 μέτρα, όπως αυτό χθες του Τσικίνιο, μπορεί να είναι πολύ πιο απειλητικό από ένα σουτ μέσα από την περιοχή, γεμάτη από αμυνόμενους.

Άσχετο: Το μοναδικό, ίσως, ψεγάδι του Φρόϊλερ είναι η έλλειψη καλής ταχύτητας, που του δημιουργεί πρόβλημα όταν πρέπει να κάνει επιστροφές για να μαρκάρει αντίπαλα χαφ που βγαίνουν από τις πίσω γραμμές για να απειλήσουν τον Ορτέγα. Το είδαμε αυτό χθες πάρα πολύ έντονα στην σπουδαία χαμένη ευκαιρία του Παναιτωλικού στο α΄ ημίχρονο. Το δε σχετικό θέμα παίρνει άλλη διάσταση διότι ο έτερος κεντρικός χαφ, ο Πουέρτα, παίκτης πιο γρήγορος, γυρίζει σπανίως πίσω για να βοηθάει σε τέτοιες περιπτώσεις. Δηλαδή, ο ένας είναι αργός κι ο άλλος πρέπει να αλλάξει νοοτροπία.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Αυτό που έχει γούστο με τον Ορτέγα είναι ότι άμα λάχει μπορεί να τις κάνει τις επεμβάσεις και δύο δυο μαζί! Όπως στη Μασσαλία που έβγαλε στο β΄ ημίχρονο δύο φαρμακερά σουτ παικτών της Μαρσέϊγ κρατώντας το μηδέν, το ίδιο έκανε χθες και στα δύο κοντινά και σίγουρα όχι εύκολα σουτ του παίκτη του Παναιτωλικού, επίσης στο β΄ ημίχρονο, με το 1-1 να μην ήταν καθόλου μακριά και στα δύο παιχνίδια.

Βεβαίως, χθες στο δεύτερο σουτ του Εράκοβιτς από πολύ πλεονεκτική θέση, ακόμη κι αν έστελνε την μπάλα στα δίκτυα το γκολ δεν θα μετρούσε αφού ερχόταν από θέση οφσάϊντ, κάτι που αγνόησε ο πρώτος επόπτης Πάτρας, που παρεμπιπτόντως για άλλο ένα παιχνίδι γίνεται αρνητικός πρωταγωνιστής σε αγώνα του Ολυμπιακού, καθώς την περασμένη σεζόν είχε ακυρώσει κανονικό γκολ του Στρεφέτσα στο παιχνίδι Κυπέλλου με τον Βόλο (δεν υπήρχε VAR).

Από εκεί και πέρα, η αλήθεια είναι ότι ο Ορτέγα χθες είχε και τη ρέντα του πολύ καλού γκολκίπερ! Σε τουλάχιστον δύο περιπτώσεις στις οποίες ήταν αδύνατο να αντιδράσει και στην πραγματικότητα έμεινε ακίνητος, η μπάλα του έκανε το χατίρι και στη μία περίπτωση στο α΄ ημίχρονο έφυγε άουτ και στην άλλη στο β΄ ημίχρονο πήγε στο δεξί του δοκάρι! Σε μία δε τρίτη περίπτωση, ξανά στο α΄ ημίχρονο, εκτινάχθηκε πολύ ψηλά για να την διώξει, δεν την βρήκε κι έφυγε λίγο άουτ.

Και για το τέλος ένα ιμότζι 🤔