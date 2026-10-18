Ο Καλάμπρια έκανε το 4-1 για το τριφύλλι.

Ο Παναθηναϊκός πετάει φωτιές και σκόραρε κόντρα στον Αστέρα Aktor και ο Νταβίντε Καλάμπρια.

Ο έμπειρος Ιταλός δεξιός μπακ πήρε τη μπάλα από τον Τσιριβέγια κι εκτός περιοχής έπιασε ένα δεξί σουτ και νίκησε τον Παπαδόπουλο για το 4-1.

Το γκολ του Καλάμπρια