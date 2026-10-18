Παναθηναϊκός - Αστέρας Aktor: Ο Καλάμπρια έγραψε το 4-1
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Ο Καλάμπρια έκανε το 4-1 για το τριφύλλι.
Ο Παναθηναϊκός πετάει φωτιές και σκόραρε κόντρα στον Αστέρα Aktor και ο Νταβίντε Καλάμπρια.
Ο έμπειρος Ιταλός δεξιός μπακ πήρε τη μπάλα από τον Τσιριβέγια κι εκτός περιοχής έπιασε ένα δεξί σουτ και νίκησε τον Παπαδόπουλο για το 4-1.
Το γκολ του Καλάμπρια
@Photo credits: eurokinissi
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