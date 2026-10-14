Γιάννης Ανέστης στο Gazzetta Magazino: «Στην ΑΕΚ δέχθηκα περισσότερη κριτική από αυτή που άξιζα»

Ο Γιάννης Ανέστης μίλησε στο Gazzetta Magazino για τη νέα αρχή που έκανε στη Ρουμανία, για την αποχώρησή του από την ΑΕΚ, αλλά και για την εμπειρία του πολέμου όσο αγωνιζόταν στο Ισραήλ.

Ο Γιάννης Ανέστης ήταν ο καλεσμένος του χθεσινού Gazzetta Magazino, με τον Έλληνα γκολκίπερ να μιλά για τους πιο σημαντικούς σταθμούς της καριέρας του, εκφράζοντας αρχικά την ευγνωμοσύνη του για το πώς τον έχουν υποδεχθεί οι Ρουμάνοι φίλαθλοι.

Ανατρέχοντας στην περίοδο που αγωνιζόταν στην ΑΕΚ, στάθηκε τόσο στις επιτυχίες που σημείωσε, όπως η κατάκτηση του πρωταθλήματος και του κυπέλλου, όσο και στη σκληρή κριτική που δέχτηκε από μερίδα οπαδών και από τα ΜΜΕ, εξηγώντας πώς αυτή τον επηρέαζε αρνητικά και πώς κατάφερε να τη διαχειριστεί χάρη στη στήριξη της οικογένειάς του. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις διαπραγματεύσεις για την ανανέωση του συμβολαίου του με την Ένωση, σημειώνοντας πως ένιωσε ότι η πρόταση τού έγινε απλώς λόγω της καλής του φόρμας εκείνο το διάστημα.

Τέλος, περιέγραψε τις επικίνδυνες στιγμές που βίωσε στο Ισραήλ, την ψυχική ηρεμία που βρήκε στη Σουηδία, ενώ υπογράμμισε την επιθυμία του να συνεχίσει να αγωνίζεται για ακόμη δύο χρόνια, κλείνοντας την ποδοσφαιρική του διαδρομή είτε στον Πανιώνιο είτε στην ΑΕΚ.