Ενδεκάδα ΠΑΟΚ: Βασικός ο Χατσίδης, δίδυμο Κόστα – Μιχαηλίδης στην άμυνα
Ο Αλέσιο Λίσι επιλέγει τον Δημήτρη Χατσίδη για το αρχικό σχήμα του ΠΑΟΚ στην αναμέτρηση με την Καλαμάτα στην Τούμπα, για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League.
Ο νεαρός μεσοεπιθετικός παίρνει φανέλα βασικού, αντί του Αντρίγια Ζίβκοβιτς, σε ένα παιχνίδι όπου ο «Δικέφαλος» έχει την ευκαιρία, με νίκη, να πιάσει τον Παναθηναϊκό στην κορυφή της βαθμολογίας.
Ο ΠΑΟΚ παρατάσσεται με σχηματισμό 4-2-3-1, με τον Τσιφτσή κάτω από τα δοκάρια και τους Κένι, Ντιέγκο Κόστα, Μιχαηλίδη και Μπάμπα στην τετράδα της άμυνας. Ο Γιάκιτς με τον Ζαφείρη συνθέτουν το δίδυμο στον άξονα της μεσαίας γραμμής, με τον Πέλκα σε ρόλο επιτελικού μέσου. Ο Χατσίδης και ο Τάισον ξεκινούν στα δύο άκρα της επίθεσης, με τον Εντιαγέ στην κορυφή.
Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ (4-2-3-1): Τσιφτσής – Κένι, Κόστα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα – Γιάκιτς, Ζαφείρης – Χατσίδης, Πέλκας, Τάισον – Εντιαγέ.
#Starting11 Η αρχική 11άδα της ομάδας μας για το παιχνίδι κόντρα στην Καλαμάτα στο γήπεδο της Τούμπας. #PreGame #PAOKKAL #StoiximanSuperLeague #slgr #NewEra #VaragonsConstructions https://t.co/LlmXmDjIXx— PAOK FC (@PAOK_FC) October 12, 2026
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