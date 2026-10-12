Ενδεκάδα ΠΑΟΚ: Βασικός ο Χατσίδης, δίδυμο Κόστα – Μιχαηλίδης στην άμυνα

Ενδεκάδα ΠΑΟΚ: Βασικός ο Χατσίδης, δίδυμο Κόστα – Μιχαηλίδης στην άμυνα

Σταύρος Σουντουλίδης
Χατσίδης εναντίον Κωστούλα στο ΠΑΟΚ - ΟΦΗ

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Ο Δημήτρης Χατσίδης παίρνει φανέλα βασικού στην ενδεκάδα του ΠΑΟΚ για το αποψινό ματς κόντρα στην Καλαμάτα. Κόστα - Μιχαηλίδης το κεντρικό δίδυμο.

Ο Αλέσιο Λίσι επιλέγει τον Δημήτρη Χατσίδη για το αρχικό σχήμα του ΠΑΟΚ στην αναμέτρηση με την Καλαμάτα στην Τούμπα, για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ο νεαρός μεσοεπιθετικός παίρνει φανέλα βασικού, αντί του Αντρίγια Ζίβκοβιτς, σε ένα παιχνίδι όπου ο «Δικέφαλος» έχει την ευκαιρία, με νίκη, να πιάσει τον Παναθηναϊκό στην κορυφή της βαθμολογίας.

Ο ΠΑΟΚ παρατάσσεται με σχηματισμό 4-2-3-1, με τον Τσιφτσή κάτω από τα δοκάρια και τους Κένι, Ντιέγκο Κόστα, Μιχαηλίδη και Μπάμπα στην τετράδα της άμυνας. Ο Γιάκιτς με τον Ζαφείρη συνθέτουν το δίδυμο στον άξονα της μεσαίας γραμμής, με τον Πέλκα σε ρόλο επιτελικού μέσου. Ο Χατσίδης και ο Τάισον ξεκινούν στα δύο άκρα της επίθεσης, με τον Εντιαγέ στην κορυφή.

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ (4-2-3-1): Τσιφτσής – Κένι, Κόστα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα – Γιάκιτς, Ζαφείρης – Χατσίδης, Πέλκας, Τάισον – Εντιαγέ.

 
@Photo credits: eurokinissi
     

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