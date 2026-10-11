Η Κηφισιά Tutu Deals προηγήθηκε στο 20ο λεπτό του αγώνα με τον Παναιτωλικό, με σκόρερ τον Πόμπο έπειτα από ασίστ του Σαγκάλ.

Η Κηφισιά Tutu Deals πήρε προβάδισμα με τη συμπλήρωση των 20 λεπτών στην αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό στο «Απόστολος Νικολαΐδης», με τον... συνήθηκε ύποπτο, Χόρχε Πόμπο.

Ο Ισπανός μεσοεπιθετικός έκανε υπέροχο 1-2 με τον Σαγκάλ, ο οποίος τον τροφοδότησε με εξαιρετική φάση και ο αρχηγός της ομάδας των Βορείων Προαστίων έκανε το 1-0 με δυνατό διαγώνιο σουτ από δύσκολη θέση.

O Πόμπο μετά τα δυο γκολ του στο Περιστέρι έφτασε τα τρία τέρματα στο τρέχον πρωτάθλημα, ενώ αυτή ήταν η δεύτερη ασίστ του Σαγκάλ με την Κηφισιά Tutu Deals.

Το γκολ του Πόμπο