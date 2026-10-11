Κηφισιά Tutu Deals - Παναιτωλικός: Υπέροχη συνεργασία Σαγκάλ - Πόμπο και 1-0 (vid)
Η Κηφισιά Tutu Deals πήρε προβάδισμα με τη συμπλήρωση των 20 λεπτών στην αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό στο «Απόστολος Νικολαΐδης», με τον... συνήθηκε ύποπτο, Χόρχε Πόμπο.
Ο Ισπανός μεσοεπιθετικός έκανε υπέροχο 1-2 με τον Σαγκάλ, ο οποίος τον τροφοδότησε με εξαιρετική φάση και ο αρχηγός της ομάδας των Βορείων Προαστίων έκανε το 1-0 με δυνατό διαγώνιο σουτ από δύσκολη θέση.
O Πόμπο μετά τα δυο γκολ του στο Περιστέρι έφτασε τα τρία τέρματα στο τρέχον πρωτάθλημα, ενώ αυτή ήταν η δεύτερη ασίστ του Σαγκάλ με την Κηφισιά Tutu Deals.
Το γκολ του Πόμπο
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