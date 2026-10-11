Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Ο Τεττέη δεν κατάφερε να σκοράρει με τακουνάκι

Ο Τεττέη στο 29' πλησίασε το 0-1.

Στο 29' ο Παναθηναϊκός κατέγραψε την καλύτερή του ευκαιρία στο ντέρμπι.

Ο Ουναϊ έδωσε στον Ταμπόρδα, αυτός πέρασε θαυμάσια δεξιά στον Καλάμπρια, ο οποίος γύρισε και ο Τεττέη έκανε το τακουνάκι, αλλά δεν κατάφερε να νικήσει τον Ορτέγκα.

Η ευκαιρία του Παναθηναϊκού