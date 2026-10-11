Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Ο Τεττέη δεν κατάφερε να σκοράρει με τακουνάκι
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Ο Τεττέη στο 29' πλησίασε το 0-1.
Στο 29' ο Παναθηναϊκός κατέγραψε την καλύτερή του ευκαιρία στο ντέρμπι.
Ο Ουναϊ έδωσε στον Ταμπόρδα, αυτός πέρασε θαυμάσια δεξιά στον Καλάμπρια, ο οποίος γύρισε και ο Τεττέη έκανε το τακουνάκι, αλλά δεν κατάφερε να νικήσει τον Ορτέγκα.
Η ευκαιρία του Παναθηναϊκού
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