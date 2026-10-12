Μεγαλώνει το απουσιολόγιο της Μαρσέιγ για το ματς με τον Ολυμπιακό, καθώς πέρα από τον Πιερ-Εμίλ Χόιμπιεργκ, θα λείψει τελικά και ο Καναδός στόπερ, Ντέρεκ Κορνέλιους.

Ο Ολυμπιακός ταξιδεύει στη Μασσαλία για να αντιμετωπίσει τη Μαρσέιγ στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League, με τους Γάλλους να βλέπουν το απουσιολόγιο να μεγαλώνει ενόψει της μεταξύ τους κόντρας.

Συγκεκριμένα, ο προπονητής των Μασσαλών, Μπρούνο Ζενεσιό, επιβεβαίωσε πως ο Καναδός στόπερ, Ντέρεκ Κορνέλιους, με τη σειρά του θα απουσιάσει από το ραντεβού της Πέμπτης (15/10), καθώς δεν έχει καταφέρει να ξεπεράσει το πρόβλημα που τον ταλαιπωρεί.

Ο Κορνέλιους έρχεται να προστεθεί στα προβλήματα των Γάλλων ενόψει του αγώνα με τον Ολυμπιακό, καθώς απών από τον αγώνα θα είναι και ο έμπειρος Δανός χαφ, Πιέρ Εμίλ Χόιμπιεργκ.

«Ο τραυματισμός του Ντέρεκ είναι αρκετά σπάνιος και δεν θα είναι διαθέσιμος πριν από τη χειμερινή διακοπή. Όσον αφορά τον Πιέρ (σ.σ Χόιμπιεργκ), δεν θα είναι έτοιμος για αυτή την εβδομάδα, ενώ θα επανεκτιμήσουμε την κατάστασή του την επόμενη εβδομάδα.



Είναι επίσης σε τέτοιες στιγμές που φαίνεται η δυναμική της ομάδας. Έχουμε μιλήσει για τους νεαρούς παίκτες, αλλά μπορούμε να αναφερθούμε και στους πιο έμπειρους, οι οποίοι ήταν σταθεροί και βοήθησαν να διατηρήσουμε το προβάδισμά μας» τόνισε χαρακτηριστικά ο Μπρούνο Ζενεσιό στις τελευταίες του δηλώσεις για τις απουσίες που θα κληθεί να αντιμετωπίσει η Μαρσέιγ.