Ο Κώστας Φορτούνης τα έχει πλέον... 350 κι έχει βάλει πλώρη για ακόμη μεγαλύτερες κορυφές στη σχετική λίστα του Ολυμπιακού.

Η χθεσινή νίκη του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού στο «Γ. Καραϊσκάκης» με 1-0 για την 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος συνδυάστηκε με ένα σημαντικό ορόσημο για την καριέρα του Κώστα Φορτούνη στους «ερυθρολεύκους».

Ο 33χρονος επιθετικός μέσος που επέστρεψε στους Πειραιώτες το φετινό καλοκαίρι, έχοντας παίξει δέκα χρόνια σε κείνους στην πρώτη του θητεία, ξεκίνησε βασικός στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και παρέμεινε στο γήπεδο μέχρι και το 70ο λεπτό, όταν έγινε αλλαγή με τον Ζέλσον Μαρτίνς να περνάει στη θέση του.

Αυτή ήταν η 350η συμμετοχή με τη φανέλα του Ολυμπιακού, η οποία απείχε 12 χρόνια από την ημέρα που έκανε ντεμπούτο σ' ένα εκτός ματς με την Παναχαϊκή στις 23/09/2014, όπου οι «ερυθρόλευκοι» είχαν επικρατήσει με 1-0.

Βρίσκεται στην έκτη θέση της σχετικής λίστας των Πειραιωτών έχοντας μπροστά του ιερά... τέρατα της ομάδας, όπως ο Νίκος Αναστόπουλος με 351 συμμετοχές, ο Γιώργος Ανατολάκης με 364, αλλά οι Κυριάκος Καραταΐδης με 500, Πρέντραγκ Τζόρτζεβιτς με 493 και Γιάννης Γκαϊτατζής με 433, που συνθέτουν την πρώτη τριάδα.

Ο Κώστας Φορτούνης έχει 234 αγώνες στο πρωτάθλημα, 40 στο Κύπελλο Ελλάδος και 76 στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Σε αυτά τα 350 ματς έχει σκοράρει 94 φορές με τα ερυθρόλευκα.