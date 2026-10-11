Ο Φορτούνης δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί το λάθος του Καμαρά.

Ο Ολυμπιακός απείλησε στο 5' από λάθος του Παναθηναϊκού.

Ο Καμαρά πήγε να παίξει με τον Ντε Φράι μετά την πάσα του Πένια, αλλά έστειλε τη μπάλα πάνω στον Φορτούνη. Ο φορ του Ολυμπιακού, ωστόσο, έπιασε βιαστικά ένα δεξί σουτ κι αστόχησε απελπιστικά.

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