Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Γκάφα ο Καμαρά, αστόχησε ο Φορτούνης
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Ο Φορτούνης δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί το λάθος του Καμαρά.
Ο Ολυμπιακός απείλησε στο 5' από λάθος του Παναθηναϊκού.
Ο Καμαρά πήγε να παίξει με τον Ντε Φράι μετά την πάσα του Πένια, αλλά έστειλε τη μπάλα πάνω στον Φορτούνη. Ο φορ του Ολυμπιακού, ωστόσο, έπιασε βιαστικά ένα δεξί σουτ κι αστόχησε απελπιστικά.
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