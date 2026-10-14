Σαχτάρ Κ19 - ΑΕΚ Κ19: Το γκολ με το οποίο άνοιξε το σκορ η Ένωση
Η ομάδα Κ19 της ΑΕΚ αγωνίζεται αυτή την ώρα στο Λονδίνο κόντρα στην αντίστοιχη της Σαχτάρ στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Youth League.
H Ένωση θέλει να αφήσει πίσω της την λευκή ισοπαλία κόντρα στην ΛΑΣΚ της προηγούμενης αγωνιστικής και να ψάξει σήμερα το πρώτο της «τρίποντο» στην διοργάνωση και απ΄ότι φαίνεται είναι σε καλό δρόμο, καθώς ο νεαρός αμυντικός της ομάδας, Αθανάσιος Φιλιππιάδης άνοιξε το σκορ στο 19ο λεπτό της αναμέτρησης.
Συγκεκριμένα, το σύνολο του Περικλή Παπαπαναγή κέρδισε κόρνερ και ο 17χρόνος οπισθοφύλακας, εκμεταλλευόμενος την αναμπουμπούλα που υπήρχε στην άμυνα των αντιπάλων του, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0 υπέρ της ΑΕΚ.
Δείτε εδώ το τέρμα που πέτυχαν οι νεαροί ποδοσφαιριστές της Ένωσης:
🟡⚫ Το γκολ με το οποίο η ΑΕΚ U19 άνοιξε το σκορ απέναντι στη Σαχτάρ! https://t.co/11mGTBQP6z— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) October 14, 2026
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