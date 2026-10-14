Ο Αθανάσιος Φιλιππιάδης άνοιξε το σκορ για την Κ19 της ΑΕΚ στην αναμέτρηση κόντρα στην Σαχτάρ για τη δεύτερη αγωνιστική του UEFA Youth League.

Η ομάδα Κ19 της ΑΕΚ αγωνίζεται αυτή την ώρα στο Λονδίνο κόντρα στην αντίστοιχη της Σαχτάρ στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Youth League.

H Ένωση θέλει να αφήσει πίσω της την λευκή ισοπαλία κόντρα στην ΛΑΣΚ της προηγούμενης αγωνιστικής και να ψάξει σήμερα το πρώτο της «τρίποντο» στην διοργάνωση και απ΄ότι φαίνεται είναι σε καλό δρόμο, καθώς ο νεαρός αμυντικός της ομάδας, Αθανάσιος Φιλιππιάδης άνοιξε το σκορ στο 19ο λεπτό της αναμέτρησης.

Συγκεκριμένα, το σύνολο του Περικλή Παπαπαναγή κέρδισε κόρνερ και ο 17χρόνος οπισθοφύλακας, εκμεταλλευόμενος την αναμπουμπούλα που υπήρχε στην άμυνα των αντιπάλων του, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0 υπέρ της ΑΕΚ.

Δείτε εδώ το τέρμα που πέτυχαν οι νεαροί ποδοσφαιριστές της Ένωσης: