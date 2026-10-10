Οι επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για την αρχική σύνθεση της ΑΕΚ στην αναμέτρηση με τον ΟΦΗ στη Νέα Φιλαδέλφεια, για την 6η αγωνιστική της Super League.

Μετά τη... μαραθώνια διακοπή για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων η ΑΕΚ φιλοξενεί τον ΟΦΗ στη Νέα Φιλαδέλφεια περίπου 1,5 μήνα μετά τη «συνάντηση» τους στο Super Cup. Περίπου μια ώρα πριν τη σέντρα (19:30) έγιναν γνωστές οι επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για την αρχική σύνθεση των πρωταθλητών.

Ο Σέρβος τεχνικός προχώρησε σε αρκετές εκπλήκεις, καθώς χρησιμοποίησε μετά από καιρό σε ματς πρωταθλήματος, τόσο τον Κουτεσα όσο και τον Κάιρινεν.

Ο Δικέφαλος θα αγωνιστεί σε διάταξη 4-4-2. O Mπρινιόλι στην εστία, με τους Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας και Πήλιο μπροστά του. Μαρίν - Κάιρινεν χαφ, με τους Μάγερ - Κουτέσα ακραίους μεσοεπιθετικούς. Παρτενέρ του Γιόβιτς στην επίθεση ο Κοϊτά.

Εκτός αποστολής έμειναν οι Στρακόσα, Καλοσκάμης, Βάργκα και Σαχαμπό.



Η αρχική σύνθεση της ΑΕΚ: Μπρινιόλι - Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος - Μάγερ, Μαρίν, Κάιρινεν, Κουτέσα- Γιόβιτς, Κοϊτά.

Στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς είναι οι: Μπαλαμώτης, Αλεξίου, Γκεοργκίεφ, Βίντα, Λυκογιάννης, Αριάγκα, Μάνταλος, Βιτάλις, Γκατσίνοβιτς, Ζούμπκοφ, Ζοάο Μάριο.