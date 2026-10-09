Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο Gazzetta κάτι σημαντικό για τον Ολυμπιακό, τόσο ενόψει του ντέρμπι, όσο και γενικότερα.

Αναλύοντας λίγο τον Παναθηναϊκό, ενόψει του ντέρμπι της Κυριακής, εύκολα μπορείς να καταλάβεις κάποια πράγματα για το παιχνίδι του.

Για παράδειγμα, ότι καταφέρνει πολλές φορές να σκοράρει γρήγορα η, τέλος πάντων σχετικά γρήγορα στους αγώνες του, κάτι που τον βοηθάει να τους πάει όπως τον βολεύουν. Στη Λιβαδειά γκολ μόλις στο 2’, με τον Παναιτωλικό στο 14΄, με την ΤΣΣΚΑ στο 21’, με τον ΠΑΟΚ στο 29’, με την Καλαμάτα στο 33’. Κάτι, παρεμπιπτόντως, που η ΑΕΚ ιδιαίτερα φέτος το κάνει κάθε φορά όταν παίζει στη Φιλαδέλφεια! Γκολ στο 7’ με τη Λέφσκι, στο 11’ με τον Άρη και τον Ηρακλή, στο 2-1 με τη Λασκ-αλλά κι εκτός έδρας (γκολ στο 21’ στην Τρίπολη).

Είναι το άκρο αντίθετο με τον Ολυμπιακό, που δεν μπορεί με τίποτα να κάνει ένα γρήγορο γκολ. Κάτι που έχει ξεκινήσει από τον περασμένο Φλεβάρη και συνεχίζεται ακόμη, οκτώ ολόκληρους μήνες μετά. Οι «ερυθρόλευκοι» σκοράρουν ελάχιστα στο α΄ ημίχρονο των αγώνων τους. Και ποτέ στα πρώτα 30 λεπτά!!! Δεν πρέπει να παίζει πουθενά αλλού τέτοιο πράγμα! Να μην μπορεί ολόκληρος Ολυμπιακός να σκοράρει ένα γκολ στο πρώτο τρίτο του παιχνιδιού! Σε μία σειρά 25 αγώνων σε όλες τις διοργανώσεις. Ούτε καν όταν παίζει στο Κύπελλο με τη Λάρισα και με τον Βόλο!

Κοιτάξτε. Μακάρι ο Ολυμπιακός να κερδίσει αύριο τον Παναθηναϊκό με ένα γκολ στο 85’ η, στο 95’, όπως έγινε και με τη Γιαγκελόνια και με τον Λεβαδειακό! Ποιος δεν το θέλει. Αλλά καθαρά μαθηματικά, είναι απίθανο μία ομάδα να μπορεί να επιβιώσει μόνο με νίκες στα τελευταία λεπτά. Δεν γίνεται.

Ο Ολυμπιακός πρέπει να βρει πάλι τον τρόπο να μπαίνει καλά στα παιχνίδια του, αλλά και να είναι αποτελεσματικός. Να ξεκινάει έστω σε κάποια παιχνίδια με γκολ, έτσι ώστε να παίρνει την ψυχολογία του αγώνα, και η ομάδα και ο κόσμος, όταν μιλάμε για το Καραϊσκάκη. Είναι ένα από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φτιάξει ο Ιμανόλ, αν θέλει να πάρει περισσότερα πράγματα από την ομάδα γενικότερα κι από τον κάθε παίκτη ειδικότερα.

Στο πρώτο μισό της περασμένης σεζόν, για την ακρίβεια μέχρι και αρχές Φλεβάρη, ο Ολυμπιακός τα κατάφερνε, σε αρκετά παιχνίδια. Με την Μπάγερ Λέβερκουζεν γκολ στο 2’, με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο 8’, με την PSV στο 18’, στην Τούμπα γκολ στο 22’, στη Λάρισα γκολ στο 1’, στην Τρίπολη στο 3’, με την Κηφισιά στο 19’. Δεν σημαίνει, βέβαια, ότι αν ανοίξεις γρήγορα το σκορ σε ένα ματς, θα κερδίσεις 100%. Όχι. Αλλά δεν έχει σχέση με αυτό το πράγμα που συμβαίνει με τον Ολυμπιακό να κυνηγάει το σκορ σε τόσα μεγάλα παιχνίδια του η, να είναι στην καλύτερη στο 0-0 πηγαίνοντας στο ημίχρονο.

Και ειδικά μέσα στο Καραϊσκάκη είναι χίλιοι οι λόγοι να το αλλάξει ο Ολυμπιακός, όσο γίνεται πιο γρήγορα.

Άσχετο: Στο περιθώριο της εκδήλωσης στη Βενετία για το golden boy 2026 μίλησε η Λίνα Σουλούκου για το σύγχρονο μοντέλο των μεταγραφών. Σχετικό το ρεπορτάζ ιταλικής ιστοσελίδας (https://tuttoasroma.it/ ultime-notizie-as-roma/ rassegna-stampa/tuttosport/ premier-un-modello-in- pericolo/ ) για τις θέσεις που ανέπτυξε η πρώην διευθύνουσα σύμβουλος του Ολυμπιακού, της Ρόμα και της Νότιγχαμ.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Οι εκτιμήσεις των περισσότερων στο ρεπορτάζ συμπίπτουν για την ενδεκάδα του Ολυμπιακού στο ντέρμπι της Κυριακής με τον Παναθηναϊκό. Όλες κινούνται με βάση κάποια λογικά δεδομένα. Ας μην το δένουμε, όμως, κόμπο ότι αυτή θα είναι η ενδεκάδα που τελικά θα παρουσιάσει ο Ιμανόλ.

Ο Βάσκος έχει ακόμη ενδοιασμούς για διάφορα πράγματα, τόσο για τα άκρα, όσο και για τον άξονα, τουλάχιστον για τέσσερις θέσεις της ενδεκάδας. Και δεν θα είναι έκπληξη αν βάλει άλλους από αυτούς που οι πολλοί περιμένουν.

Και για το τέλος ένα ιμότζι