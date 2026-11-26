Η Χουάρες επισημοποίησε την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Μόντσου, ο οποίος αναμένεται στη Θεσσαλονίκη με ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για το μέλλον του στον Άρη.

Το κεφάλαιο της Χουάρες έκλεισε και τυπικά για τον Μόντσου Ροντρίγκες, καθώς η μεξικανική ομάδα συμπεριέλαβε τον Ισπανό μέσο μεταξύ των πέντε ποδοσφαιριστών τους οποίους αποχαιρέτησε μέσω των επίσημων λογαριασμών της στα social media, ευχαριστώντας τους για την προσφορά τους.

Ουσιαστικά, πρόκειται για την επισημοποίηση μιας απόφασης που είχε ληφθεί εδώ και μερικές εβδομάδες και αφορούσε τη μη ενεργοποίηση της οψιόν αγοράς των δικαιωμάτων του ποδοσφαιριστή, η οποία είχε συμπεριληφθεί στη συμφωνία δανεισμού του από τον Άρη. Ο Μόντσου αναμένεται τις επόμενες ημέρες στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να ενσωματωθεί στις προπονήσεις της ομάδας του Μιχάλη Γρηγορίου. Ούτως ή άλλως, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στις επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις των «κιτρινόμαυρων» πριν από την 1η Ιανουαρίου.

Η επιστροφή του, ωστόσο, δεν συνεπάγεται και την οριστική επανένταξή του στον αγωνιστικό σχεδιασμό του Άρη. Πρόκειται για μια υπόθεση που θα απασχολήσει τους ανθρώπους του συλλόγου ενόψει της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου, καθώς επί του παρόντος δεν έχει αποκλειστεί κανένα από τα πιθανά σενάρια. Από την παραμονή του στο ρόστερ και τη διεκδίκηση ενός ρόλου στην ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου μέχρι την εκ νέου παραχώρησή του με τη μορφή δανεισμού ή ακόμη και την πώληση των δικαιωμάτων του, εφόσον προκύψει πρόταση που θα ικανοποιεί την ΠΑΕ.

Η περίπτωση του Μόντσου έχει, εξάλλου, και σημαντική οικονομική διάσταση για τον Άρη. Ο Ισπανός δεσμεύεται με συμβόλαιο για ακόμη δυόμισι χρόνια και με ένα «βαρύ» συμβόλαιο. Επιπλέον, είναι μια από τις σημαντικότερες επενδύσεις των τελευταίων ετών για τους «κιτρινόμαυρους», καθώς είχε αποκτηθεί με μεταγραφή από τη Βαγιαδολίδ και τώρα καλούνται να αξιολογήσουν εκ νέου τα δεδομένα γύρω από την περίπτωσή του και να αποφασίσουν το μέλλον της συνεργασίας τους.

