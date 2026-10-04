Αυτό έχει σημασία για τον Ολυμπιακό στην περίπτωση του «αόρατου Γιάρεμτσουκ»

Οι Ουκρανοί έκαναν λόγο για... αόρατη εμφάνιση στο 0-3 από τη Β. Ιρλανδία, αλλά αυτό ουδόλως απασχολεί τους ανθρώπους του Ολυμπιακού που τον βλέπουν να κερδίζει αγωνιστικά λεπτά.

Ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ δεν έκανε το παιχνίδι που θα ήθελε στο 0-3 της Ουκρανίας από τη Βόρεια Ιρλανδία. Ξεκίνησε βασικός, αγωνίστηκε μέχρι το 63ο λεπτό, όμως δεν κατάφερε να αφήσει το αποτύπωμά του στην επιθετική λειτουργία της ομάδας του. Και οι Ουκρανοί ήταν αρκετά αυστηροί μαζί του. To «UkrFootball», που αξιολόγησε τους διεθνείς, του έδωσε 5,5 και χαρακτήρισε την παρουσία του «αόρατη», σημειώνοντας πως δεν θυμάται κάποια πραγματική ευκαιρία του.

Υπάρχει, όμως, μία παράμετρος που για τον Ολυμπιακό έχει μεγαλύτερη σημασία από έναν βαθμό σε μία εμφάνιση. Ο Γιάρεμτσουκ παίρνει χρόνο συμμετοχής με την Eθνική του ομάδα. Και αυτό, στην παρούσα φάση, είναι το ζητούμενο.

Αρκεί να δει κανείς τι συνέβη στο προηγούμενο παιχνίδι με τη Γεωργία. Στο 0-0 της Τιφλίδας ο επιθετικός του Ολυμπιακού μπήκε στην ανάπαυλα, αντικαθιστώντας τον Πονομάρενκο, και αγωνίστηκε σε ολόκληρο το δεύτερο ημίχρονο. Δεν ήταν μία εμφάνιση που προκάλεσε ενθουσιασμό, αλλά ήταν 45 λεπτά αγωνιστικού χρόνου. Λίγες ημέρες αργότερα ήρθε το επόμενο βήμα: βασικός απέναντι στη Βόρεια Ιρλανδία και περίπου μία ώρα στο γήπεδο.

Αυτό είναι που πρέπει να κρατήσει ο Ολυμπιακός από τη συγκεκριμένη παρουσία του Γιάρεμτσουκ. Ο Ουκρανός δεν μένει στον πάγκο. Δεν περιορίζεται σε ένα δεκάλεπτο ή ένα τέταρτο. Μέσα σε λίγες ημέρες έχει αγωνιστεί σε δύο συνεχόμενα παιχνίδια της Eθνικής του ομάδας, πρώτα ως αλλαγή και στη συνέχεια ως βασικός. Και αυτό σημαίνει ότι βάζει λεπτά στα πόδια του, αποκτά ρυθμό και βρίσκεται σε αγωνιστική διαδικασία.

Είναι μία λεπτομέρεια που αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν δούμε τι έχει συμβεί στον Ολυμπιακό. Ο Γιάρεμτσουκ δεν έχει μέχρι τώρα τον χρόνο συμμετοχής που θα ήθελε ένας επιθετικός του δικού του προφίλ. Απέναντι στη Γιαγκελόνια, βέβαια, μπήκε και σκόραρε, όμως στη συνέχεια δεν είχε συνεχόμενα παιχνίδια και αυτό οφείλεται στον ίδιο που είχε το μυαλό του στη μεταγραφή όλο το καλοκαίρι. Στο πρωτάθλημα οι συμμετοχές του ήταν περιορισμένες και συνεπώς κάθε αγωνιστικό λεπτό με την Ουκρανία λειτουργεί προς όφελός του.

Ακόμη και η κριτική που δέχθηκε στην Ουκρανία έχει τη δική της ανάγνωση. Δεν είναι αδιάφορο ότι ένας παίκτης του Ολυμπιακού αγωνίζεται βασικός σε ένα παιχνίδι της Εθνικής του, ακόμη κι αν η εμφάνισή του δεν είναι καλή. Ούτε είναι αδιάφορο ότι παραμένει στις επιλογές του προπονητή του και παίρνει διαδοχικές ευκαιρίες. Στο ποδόσφαιρο ο ρυθμός δεν αποκτάται μόνο με καλές εμφανίσεις. Αποκτάται πρωτίστως με συμμετοχές.

Και εδώ ακριβώς βρίσκεται το κέρδος για τον Ολυμπιακό. Ο Γιάρεμτσουκ θα επιστρέψει στον Ρέντη έχοντας αφήσει πίσω του κάποια παιχνίδια με την Εθνική του ομάδα. Δεν είναι λοιπόν το ίδιο με το να είχε μείνει στον πάγκο και στα δύο.

Μάλιστα, οι βαθμολογίες δείχνουν ότι η εικόνα του δεν ήταν τόσο αρνητική όσο παρουσιάστηκε από την αυστηρή κριτική. Σε μία από τις διαθέσιμες αξιολογήσεις πήρε 6,70, όντας μάλιστα πάνω από αρκετούς συμπαίκτες του. Άρα η συζήτηση δεν είναι τόσο απλή όσο ένας χαρακτηρισμός «κακής εμφάνισης».

Ο Γιάρεμτσουκ χρειάζεται παιχνίδια. Χρειάζεται να νιώσει ξανά σημαντικός, να βρει αυτοπεποίθηση και να αποκτήσει συνέχεια. Και αυτή τη στιγμή, όσο κι αν οι Ουκρανοί περιμένουν περισσότερα από εκείνον, ο Ολυμπιακός μπορεί να κρατήσει το πιο ουσιαστικό: Ότι παίζει, παίρνει λεπτά και επιστρέφει με αγωνιστικό ρυθμό. Για έναν ποδοσφαιριστή που θέλει να διεκδικήσει περισσότερο χρόνο στον Πειραιά, αυτό μόνο ως θετικό μπορεί να καταγραφεί. Και ως θετικό το καταγράφουν και στο λιμάνι!

Κατά τ' άλλα επιμένουμε, ότι ο Μάριους Μουαντιλμαντζί μοιάζει να είναι φαβορί για να βρεθεί στην κορυφή της επίθεσης στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.