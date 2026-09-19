Σήμερα κρίνενται η παρουσία του Αφρικανού στο Αγρίνιο, ο χρόνος προσαρμογής που χρειάζεται και το πρόγραμμα λόγω της κλήσης του στην Εθνική του ομάδα

Ο Σιμόν Μπάνζα ήταν το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του ΠΑΟΚ στην καλοκαιρινή περίοδο και αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τη γραμμή κρούσης του Δικεφάλου.

Ο Αφρικανός φορ δεν ήταν στην αποστολή για τον αγώνα Κυπέλλου με τον Ατρόμητο. Μετά τη σημερινή τελευταία προπόνηση πριν από το ματς με τον Παναιτωλικό, θα διαπιστωθεί αν τελικά θα ακολουθήσει την ομάδα στο Αγρίνιο.

Το πλάνο προσαρμογής και το ντεμπούτο



Ακόμη και αν είναι στην αποστολή για τον αυριανό αγώνα το πιο πιθανό σενάριο πάντως είναι το ντεμπούτο του Μπάνζα με τα ασπρόμαυρα να πραγματοποιηθεί μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος. Κι αυτό διότι φαίνεται πως θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο για να μπει στην τακτική του Αλέσιο Λίσι και να φτάσει στο αγωνιστικό επίπεδο των υπολοίπων συμπαικτών του.

Ο παίκτης τις προηγούμενες ημέρες έχει δουλέψει και ατομικά δείχνοντας διάθεση να είναι απόλυτα έτοιμος όσο γίνεται πιο σύντομα.

Πάντως θα χάσει ένα σημαντικό μέρος των προπονήσεων που θα γίνουν στο διάστημα των τριών εβδομάδων που μεσολαβούν από το αυριανό παιχνίδι με τους Αιτωλούς μέχρι και τον εντός έδρας αγώνα με την Καλαμάτα.

Η κλήση στην Εθνική Κονγκό και τα θετικά νέα



Ο Σιμόν Μπάνζα έχει κληθεί στην εθνική ομάδα του Κονγκό για τα προκριματικά του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, με αντιπάλους την Ισημερινή Γουινέα και τη Ζιμπάμπουε.

Το θετικό είναι ότι η ομοσπονδία της πατρίδας του έχει ανακοινώσει δύο λίστες: Η πρώτη –στην οποία συμμετέχει το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Δικεφάλου– αφορά το διάστημα από τις 21 μέχρι τις 29 του μήνα, ενώ υπάρχει και μία δεύτερη από τις 28 και μετά για κάποια φιλικά παιχνίδια.

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Le sélectionneur national Sébastien Desabre a dévoilé la liste des Léopards convoqués.



Au programme : les 1re et 2e journées des éliminatoires ainsi que deux matchs amicaux.



🐆 Tous derrière les Léopards !#AllezYLesLéopards #BendeleEkweyaTe #PAMOJA2027 pic.twitter.com/svan1sjHeT — Fecofa RDC_Officiel (@FecofaRdc) September 11, 2026

Τι σημαίνει αυτό; Ότι ο Μπάνζα, παρά την κλήση του στην Εθνική, θα είναι λογικά παρών στις προπονήσεις του ΠΑΟΚ από τις αρχές Οκτωβρίου. Έτσι, ο Αλέσιο Λίσι θα έχει τη δυνατότητα να δουλέψει μαζί του για ένα δεκαήμερο περίπου πριν από την επανέναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων της ομάδας.

