Η ατομική ποιότητα σφράγισε την τέλεια εκκίνηση του Παναθηναϊκού!

Ο Νίκος Αθανασίου γράφει για το πέρασμα του Παναθηναϊκού από την έδρα της Καλαμάτας και την εκπληκτική αρχή της ομάδας του Τζέικομπ Νίστρουπ στη σεζόν.

Η μικρή εικόνα: Ο Παναθηναϊκός στο λιγότερο καλό του παιχνίδι στο φετινό πρωτάθλημα, έκανε την δουλειά στη Νεάπολη, επικράτησε επί της Καλαμάτας και πήρε μια νίκη από αυτές που είναι φτιαγμένες από χρυσάφι.

Πάντα τα τρίποντα που μπαίνουν στο σακούλι σε βραδιές που δεν είσαι ο εαυτός σου, είναι τα πιο σημαντικά σε μία πορεία προς την κατάκτηση του τίτλου. Δεν θα είναι κάθε Κυριακή τα παιχνίδια, όπως τα προηγούμενα.

Είναι το μόνο σίγουρο. Υπενθυμίζουμε πως στα προηγούμενα τέσσερα ματς, το Τριφύλλι ισοπέδωνε τους αντιπάλους του, έχοντας απόλυτη κυριαρχία και ευκαιρίες για περισσότερα γκολ. Σε κάποια ματς, όμως, δεν θα είσαι τόσο καλός, θα σε μπλοκάρει ο αντίπαλος όπως έκανε απόψε η θαυμάσια για το θάρρος και το σχέδιό της Καλαμάτα του Χριστοφιλέα.

Τότε πρέπει να βρεις τρόπο να πάρεις το ματς. Το σύνολο του Τζέικομπ Νίστρουπ βρήκε την άκρη χάρη στην ατομική ποιότητα που χαρακτηρίζει αυτό το ρόστερ, πέρα από την πολύ καλή δουλειά του προπονητή έως τώρα. Ο συνδυασμός που χτίζει από αριστερά ο Παναθηναϊκός στη φάση του γκολ είναι δουλεμένος στη προπόνηση, με συγκεκρινές εναλλαγές θέσεων, γρήγορο passing game.

Η απόλυτη ουσία, όμως, έρχεται από το... τανκ. Ποδιά στον προσωπικό του αντίπαλο και ένα τρομερό τελείωμα με το δεξί. Τόσο τρομερό που μόλις η μπάλα έφυγε από το πόδι του, οι άνθρωποι του συλλόγου στη κερκίδα πανηγύρισαν το γκολ.

Ο Ανδρέας Τεττέη ήταν ξανά εκεί για να κάνει την διαφορά, με ένα προσωπικό τέρμα.

Οι ''πράσινοι'' δεν είχαν καλές συνεργασίες σε ολόκληρο το ματς(ενδεικτικό πως στο δεύτερο μέρος απείλησαν μόνο στο 82' με τον Λιβάι), σε κομμάτια του πρώτου μέρους υπήρχε ανισορροπία στο αμυντικό τρανζίσιον ενώ όταν το παιχνίδι άνοιξε και οι χώροι ήταν εκεί, υπήρξε ένα ρεσιτάλ ατομισμού. Από όλους μηδενός εξαιρουμένου, σε καταστάσεις που η απλότητα κάνει την διαφορά και δίνει τις λύσεις.

Ο έλεγχος του παιχνιδιού μέσα από την κατοχή απουσίασε στο δεύτερο μέρος, η έξοδος του Κάνγκουα που έπαιζε με κάρτα, όπως και η αλλαγή του Ουναί στο ίδιο λεπτό ήταν απόλυτα λογικές, καθώς εκτός από το ''κιτρινίσμα'' του Αφρικανού χαφ, ο Μαροκινός αρτίστας βρέθηκε απόψε σε κακό βράδυ και δεν κατάφερε να βοηθήσει δημιουργικά.

Όταν ο Παναθηναϊκός δεν έχει την μπάλα, δεν είναι η ίδια ομάδα με τα προκριματικά. Νιώθει πιο άνετα, έχει χημεία, δεν δέχεται τον ίδιο αριθμό ποιοτικών τελικών και στη μία στιγμή που χρειάστηκε ο Ινάκι Πένια ήταν εκεί με διπλή επέμβαση, λέγοντας ''ευχαριστώ'' στον Χάμζα που αντί να σιγουρέψει το γκολ με πάσα, πήγε να τον πλασάρει αλλά έπεσε σε ισπανικό... τοίχο!

Η μεγάλη εικόνα: Στο πρώτο κομμάτι της σεζόν, στο πρόλογο της αγωνιστικής περιόδου, ο Παναθηναϊκός μετρά μόνο κέρδη, μόνο οφέλη, μόνο επιτυχίες. Βάσει αποτελεσμάτων έχει κάνει το τέλειο, με υψηλό δείκτη δυσκολίας, καθώς μιλάμε για μία ομάδα που δεν ξεπερνά τους τρεις μήνες ζωής. 3/3 προκρίσεις στο Conference. 5/5 στο ελληνικό πρωτάθλημα. 2/2 στο Κύπελλο Ελλάδος. Έχει οκτώ συνεχόμενες νίκες από το βράδυ στο Κράλοβετς και πάνω από όλα έχει κερδίσει τον κόσμο του, όπου τον περιμένει πως και πως για να τον ξαναδεί.

Στο πρωτάθλημα έχει την καλύτερη επίδοση στη δημιουργία, την καλύτερη επίδοση στην ανασταλτική λειτουργία, είναι ο μόνος που έχει το απόλυτο, εκμεταλλευόμενος το πρόγραμμα και την σταθερότητα που βρήκε όταν έβγαλε από πάνω του τον βραχνά της Ευρώπης και το τεράστιο ''πρέπει'' των προκρίσεων σε περίοδο που δεν ήταν έτοιμος, ούτε είχε ολοκληρώσει το παζλ του έμψυχου δυναμικού.

Ο Παναθηναϊκός εκτός από το να φωνάξει στον εαυτό του πως είναι εδώ για να διεκδικήσει μέχρι τέλους τον φετινό τίτλο, αγόρασε ηρεμία και χρόνο, πίστη και εμπιστοσύνη, ώστε να εμφανιστεί ακόμη καλύτερος στον επανέναρξη των παιχνιδιών μετά τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων. Κι αυτό ήταν το πρώτο μικρό παράσημο στη σεζόν για τον Νίστρουπ και τους ποδοσφαιριστές του.

Aπό την μικρή εικόνα μοναχά ένα μελανό σημείο υπάρχει: Ο Παναθηναϊκός δεν κέρδισε κάποιο πέναλτι(που όλα ήταν πεντακάθαρα μέχρι τώρα), δεν κέρδισε κάποια αποβολή(που όλες ήταν πεντακάθαρες μέχρι τώρα) και τρεις εβδομάδες τώρα δεν θα έχουν αφήγημα για την προπαγάνδα του δήθεν σπρωξίματος οι διάφοροι περίεργοι που δεν μπορούν να χωνέψουν αυτό που γίνεται...