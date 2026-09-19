Το Άρης - Ηρακλής, που έμεινε στο στείρο 0-0, δεν θα είναι ένα από τα ντέρμπι της Θεσσαλονίκης που θα θυμόμαστε για καιρό.

Παρότι υπήρξαν αρκετές φάσεις - κυρίως από πλευράς Άρη - το Άρης - Ηρακλής εν τέλει έμεινε στο 0-0. Στο ματς είχε δοκάρι για τους γηπεδούχους ο Γιαννιώτας. Δείτε τις καλύτερες στιγμές.