Άρης - Ηρακλής: Τα Highlights του 0-0
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Το Άρης - Ηρακλής, που έμεινε στο στείρο 0-0, δεν θα είναι ένα από τα ντέρμπι της Θεσσαλονίκης που θα θυμόμαστε για καιρό.
Παρότι υπήρξαν αρκετές φάσεις - κυρίως από πλευράς Άρη - το Άρης - Ηρακλής εν τέλει έμεινε στο 0-0. Στο ματς είχε δοκάρι για τους γηπεδούχους ο Γιαννιώτας. Δείτε τις καλύτερες στιγμές.
@Photo credits: NOVA
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