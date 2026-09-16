Στο 76' ο Παναθηναϊκός έκανε το 1-0 με τον Ουναϊ.

Στο 76' ο Παναθηναϊκός βρήκε το γκολ που αναζητούσε κόντρα στην Κηφισιά.

Ο Τζήλος έδωσε πέναλτι υπέρ του τριφυλλιού σε τράβηγμα του Ζολιμπουά στον Τεττέη.

Στην άσπρη βούλα πήγε ο Αζεντίν Ουναϊ. Ο Μαροκινός αν κι ο Αναγνωστόπουλος έπεσε στην πορεία της μπάλας, σημάδεψε σχεδόν πλαϊνό δίχτυ στην αριστερή πλευρά και πέτυχε το πρώτο του γκολ στη Λεωφόρο για το 1-0 του Παναθηναϊκού.