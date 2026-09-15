Ο Αλέξης Βιρβίλης γράφει για τον μέσο του Ολυμπιακού, ο οποίος μπορεί επί Ιμανόλ Αλγκουαθίλ να εξελιχθεί στον «Θουμπιμέντι» του Ολυμπιακού στην επόμενη μέρα των Ερυθρόλευκων.

Αν και πρώιμο το συμπέρασμα, ήδη από τις πρώτες συζητήσεις που έχει κάνει ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ στον Ρέντη, δείχνει να έχει τον Ρέμο Φρόιλερ ως έναν από τους βασικούς του «πυλώνες» στον Ολυμπιακό που θέλει να φτιάξει, όπως είχε και τον Θουμπιμέντι στη Σοσιεδάδ.

Αν υπάρχει ένας ποδοσφαιριστής που φαίνεται να «κουμπώνει» αρκετά στη νέα αγωνιστική φιλοσοφία του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, αυτός είναι ο Ρέμο Φρόιλερ. Και αυτό δεν αποτελεί απλώς μια εκτίμηση που προκύπτει από την εικόνα του Ελβετού στο παιχνίδι με τον ΟΦΗ. Είναι κάτι που ακούγεται έντονα στον Ρέντη, καθώς ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού φαίνεται πως έχει συγκεκριμένο ρόλο στο μυαλό του για τον έμπειρο μέσο.

Ο Αλγκουαθίλ έχει ως βασική σκέψη το 4-1-4-1 (και το 4-3-3 με έναν «κόφτη») και σε αυτό το πλάνο ο Φρόιλερ μπορεί να αποτελέσει τον ποδοσφαιριστή που θα βρίσκεται μπροστά από τους δύο στόπερ, λειτουργώντας ως ο άνθρωπος που θα δίνει ισορροπία σε ολόκληρη την ομάδα. Έναν ρόλο που θυμίζει σε μεγάλο βαθμό εκείνον που είχε στη Ρεάλ Σοσιεδάδ ο Μαρτίν Θουμπιμέντι.

Δεν σημαίνει φυσικά ότι ο Φρόιλερ θα γίνει… Θουμπιμέντι ή ότι ο Αλγκουαθίλ θέλει να αντιγράψει απόλυτα το μοντέλο που είχε στη Σοσιεδάδ. Η λογική, όμως, είναι παρόμοια. Ένας ποδοσφαιριστής να λειτουργεί ως σταθερά στον άξονα, να διαβάζει τις φάσεις πριν αυτές εξελιχθούν, να καλύπτει χώρους και να επιτρέπει στους υπόλοιπους μέσους να παίζουν πιο ψηλά και με μεγαλύτερη ελευθερία.

Και ο Φρόιλερ έχει τα χαρακτηριστικά για να υπηρετήσει αυτόν τον ρόλο. Είναι έμπειρος, πειθαρχημένος τακτικά, δυνατός στις μονομαχίες και κυρίως γνωρίζει πότε πρέπει να μείνει και πότε να κινηθεί. Δεν είναι ο παίκτης που θα ψάξει απαραίτητα τα φώτα της δημοσιότητας. Είναι εκείνος που θα κάνει τη δουλειά που χρειάζεται η ομάδα για να λειτουργήσει καλύτερα. Αυτά ισχυρίζεται ο Αλγκουαθίλ σε διάφορες κουβέντες που έχουν γίνει στον Ρέντη.

Απέναντι στον ΟΦΗ, μάλιστα, ήταν από τους ελάχιστους «ερυθρόλευκους» που ξεχώρισαν σε μια βραδιά που συνολικά άφησε πικρή γεύση. Η παρουσία του στον άξονα ήταν ένα από τα θετικά στοιχεία που κρατά ο Αλγκουαθίλ και είναι δεδομένο πως ο Ελβετός αναμένεται να αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη σημασία όσο περνά ο χρόνος.

Στον Ρέντη, λοιπόν, το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: ο Φρόιλερ δεν αποκτήθηκε απλώς για να συμπληρώσει τη μεσαία γραμμή. Ο Αλγκουαθίλ τον βλέπει ως πιθανό βασικό «πυλώνα» του παιχνιδιού του. Ως τον παίκτη που θα κρατά τις ισορροπίες και θα επιτρέπει στους υπόλοιπους να δημιουργούν.

Και αν ο Ολυμπιακός καταφέρει να προσαρμοστεί γρήγορα στις απαιτήσεις του νέου προπονητή, ο ρόλος του Φρόιλερ στο 4-1-4-1 μπορεί να αποδειχθεί πολύ πιο σημαντικός απ' όσο αρχικά φαινόταν.