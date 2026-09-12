Για πρώτη φορά στην αποστολή του Βόλου οι Μπούρνιτς και Νεγιού, με τους κυανέρυθρους να έχουν αρκετές απουσίες.

Ο Βόλος κοντράρεται την Κυριακή με την Καλαμάτα στο Περιστέρι (13/9, 18:00), με τον Κώστα Μπράτσο να έχει για πρώτη φορά στη διάθεσή του τα δύο νέα μεταγραφικά αποκτήματα της ομάδας, τους Μπούρνιτς και Νεγιού.

Οι κυανέρυθροι έχουν αρκετές απουσίες καθώς εκτός με τραυματισμούς είναι οι Σιαμπάνης, Τσοκάνης, Μπάρε, Ουρτάδο, Γκάμπριελ, Κάτσικας και Λεκές.

Η αποστολή του Βόλου: Κοσέλεφ, Γεροφωκάς, Μύγας, Τασιούρας, Ες Σαουμπί, Κάργας, Ατζιάκουα, Λυκουρίνος, Μεντίλ, Φάμπιο, Μπούρνιτς, Κόμπα, Γρόσδης, Νεγιού, Ρεγκίς, Φουρτάδο, Τζόκα, Γκονζάλες, Λάμπρου, Χαραλαμπόγλου.