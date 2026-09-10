Ο Άρης αφήνει πίσω την ΑΕΚ και στρέφει το βλέμμα στο σημερινό παιχνίδι του Κυπέλλου Ελλάδας με αντίπαλο τον Αστέρα, στην Τρίπολη.

Ο Άρης αφήνει πίσω την βαριά ήττα στη Νέα Φιλαδέλφεια από την ΑΕΚ και ψάχνει αντίδραση και νίκη στο σημερινό (17:45, ΣΚΑΪ) παιχνίδι για την 2η αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας με αντίπαλο τον Αστέρα, στην Τρίπολη όπου θα έχει και τον κόσμο στο πλευρό του.

Αναμέτρηση που έρχεται σε μία χρονική στιγμή όπου οι «κιτρινόμαυροι» χρειάζονται κάτι περισσότερο από μία απλή νίκη, καθώς αναζητούν να ξαναβρούν γρήγορα την αγωνιστική του ισορροπία, να αποκαταστήσουν την αυτοπεποίθησή τους και να δείξουν ότι η βαριά ήττα από την ΑΕΚ δεν θα αφήσει μεγαλύτερο αποτύπωμα από όσο πρέπει.



Η Νέα Φιλαδέλφεια δεν δημιούργησε μόνο ένα αρνητικό αποτέλεσμα. Άνοιξε και μία πρώτη σοβαρή συζήτηση γύρω από τις δυνατότητες και τον χαρακτήρα της ομάδας όταν το παιχνίδι ξέφυγε από τον έλεγχό της. Αυτό είναι που καλείται τώρα να διορθώσει ο Μιχάλης Γρηγορίου, γνωρίζοντας παράλληλα ότι δεν μπορεί να επιβαρύνει τους ίδιους παίκτες συνεχώς. Το σημερινό ματς, λοιπόν, λειτουργεί σε δύο επίπεδα. Από τη μία, ως αγωνιστική υποχρέωση που πρέπει να κερδηθεί. Από την άλλη, ως ευκαιρία επανεκκίνησης μέσα σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα.



Ο Γρηγορίου αναμένεται να αλλάξει αρκετά πρόσωπα. Η αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα ακολουθεί άμεσα, την προσεχή Κυριακή, στο γήπεδο της Τούμπας, με το απαιτητικό πρόγραμμα αγώνων να υποχρεώνει τον Έλληνα τεχνικό να μοιράσει χρόνο.

Συγκεκριμένα, κάτω από τα δοκάρια αναμένεται να επιστρέψει ο Σωκράτης Διούδης. Στο κέντρο της άμυνας, δίπλα στον Σούταλο, ο Ματάρ αποτελεί βασικό υποψήφιο για το αρχικό σχήμα, εφόσον ο Γένσεν πάρει ανάσες. Ο Πετρίς προορίζεται για το δεξί άκρο της άμυνας, ενώ ο Χαρούπας αναμένεται να καλύψει το αριστερό. Στον άξονα της μεσαίας γραμμής, το δίδυμο των Βοριαζίδη και Ράτσιτς συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες, με τον Μανού Γκαρθία να υπολογίζεται για ένα ημίχρονο. Τα περισσότερα ερωτηματικά εντοπίζονται στην επιθετική γραμμή και συγκεκριμένα στις επιλογές για την κορυφή και τα άκρα. Μιρ, Κουαμέ και Παλάσιος φαίνεται να έχουν προβάδισμα, με τους Μορόν, Μπουσαϊντ να παραμένουν επίσης μέσα στις βασικές σκέψεις του Μιχάλη Γρηγορίου.



Το ζητούμενο για τον Άρη βέβαια είναι να βγάλει αγωνιστική και πνευματική αντίδραση και να χτίσει ξανά την ψυχολογία του πριν από το ντέρμπι στην Τούμπα. To ματς στην Τρίπολη είναι η ευκαιρία να αποδείξει ότι μπορεί να διαχειριστεί σωστά την πρώτη κρίση της σεζόν.



