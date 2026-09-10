Παναθηναϊκός - Κηφισιά: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αγώνα
Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε (10/9, Live από το Gazzetta) την Κηφισιά, με στόχο να κάνει το 3/3 και να πιάσει τον Παναιτωλικό στην κορυφή του ελληνικού πρωταθλήματος.
Το «τριφύλλι» μετά το εμφατικό 3-1 επί του ΠΑΟΚ την Κυριακή, επιστρέφει στο ΟΑΚΑ και περιμένει την ομάδα των Βορείων Προαστίων, στο εξ' αναβολής παιχνίδι της 1ης αγωνιστικής της Superleague.
Η αναμέτρηση έχει προγραμματιστεί για τις 21:15 και η μετάδοση θα γίνει από τον ΣΚΑΙ.
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