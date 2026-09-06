ΟΦΗ - Κηφισιά: Δοκάρι ο Πόμπο, «χτύπησαν» μέσα σε 8 λεπτά Ανδρούτσος και Μπουχαλάκης
«Γεμάτο» ημίχρονο στο Παγκρήτιο Στάδιο. Η Κηφισιά μπήκε δυνατά και είχε ευκαιρίες, με κυριότερη το δοκάρι του Πόμπο, όμως ο ΟΦΗ κατάφερε τελικά να πάρει προβάδισμα δυο γκολ με το δίδυμο των χαφ της.
Στο 16ο λεπό ο Ρουκουνάκης έστρωσε την μπάλα στον Πόμπο, ο οποίος έπιασε άψογο μακρινό σουτ αλλά η μπάλα σταμάτησε στο δεξί δοκάρι του Χριστογεώργου.
Οι Κυπελλούχοι προηγήθηκαν στο 24ο λεπτό. Ο Μπουχαλάκης έβγαλε την μπαλιά, ο Ρουκουνάκης δεν κατάφερε να κόψει και ο Ανδρούτσος από κοντά με προβολή άνοιξε το σκορ.
Οκτώ λεπτά αργότερα, στο 32', ο Μπουχαλάκης με εξαιρετική απευθείας εκτέλεση φάουλ έστειλε την μπάλα μπάλα στο δοκάρι του Ραμίρεζ και από εκεί στα δίχτυα για το 2-0.
Οι φιλοξενούενοι διαμαρτυρήθηκαν πως στο φάουλ από το οποίο προήλθε το γκολ δεν υπήρχε παράβαση του τερματοφύλακα της Κηφισιάς στον Νους.
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