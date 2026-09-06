Η Κηφισιά είχε μεγάλη ευκαιρία να προηγηθεί, όταν ο Πόμπο έστειλε την μπάλα στο δοκάρι, όμως τελικά ο ΟΦΗ κατάφερε να σκοράρει δις με Ανδρούτσο και Μπουχαλάκη.

«Γεμάτο» ημίχρονο στο Παγκρήτιο Στάδιο. Η Κηφισιά μπήκε δυνατά και είχε ευκαιρίες, με κυριότερη το δοκάρι του Πόμπο, όμως ο ΟΦΗ κατάφερε τελικά να πάρει προβάδισμα δυο γκολ με το δίδυμο των χαφ της.

Στο 16ο λεπό ο Ρουκουνάκης έστρωσε την μπάλα στον Πόμπο, ο οποίος έπιασε άψογο μακρινό σουτ αλλά η μπάλα σταμάτησε στο δεξί δοκάρι του Χριστογεώργου.

Οι Κυπελλούχοι προηγήθηκαν στο 24ο λεπτό. Ο Μπουχαλάκης έβγαλε την μπαλιά, ο Ρουκουνάκης δεν κατάφερε να κόψει και ο Ανδρούτσος από κοντά με προβολή άνοιξε το σκορ.

Οκτώ λεπτά αργότερα, στο 32', ο Μπουχαλάκης με εξαιρετική απευθείας εκτέλεση φάουλ έστειλε την μπάλα μπάλα στο δοκάρι του Ραμίρεζ και από εκεί στα δίχτυα για το 2-0.

Οι φιλοξενούενοι διαμαρτυρήθηκαν πως στο φάουλ από το οποίο προήλθε το γκολ δεν υπήρχε παράβαση του τερματοφύλακα της Κηφισιάς στον Νους.