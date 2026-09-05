Ολυμπιακός σε Ελ Καμπί: «Μείνε δυνατός, θα είμαστε μαζί σου σε κάθε βήμα μέχρι να επιστρέψεις»

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός αλλά και ο Ερασιτέχνης (Ολυμπιακός) έκαναν ξεχωριστές αναρτήσεις για τον Αγιούμπ Ελ Καμπί μετά τον τραυματισμό του.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός με ανάρτησή της αργά το βράδυ του Σαββάτου ανέφερε για τον Ελ Καμπί:

«Αγιούμπ, σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, όλη η οικογένεια του Ολυμπιακού στέκεται δίπλα σου, με όλη μας την καρδιά. Η δύναμη, το πάθος και το μαχητικό σου πνεύμα μάς έχουν εμπνεύσει αμέτρητες φορές. Τώρα, σου στέλνουμε όλη αυτή τη δύναμη πίσω.

Μείνε δυνατός. Θα είμαστε μαζί σου σε κάθε βήμα, μέχρι να επιστρέψεις εκεί όπου ανήκεις. Περαστικά, Αγιούμπ»

Ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός από την άλλη ανέφερε:

Αγιούμπ, όλη η οικογένεια του Ολυμπιακού είναι δίπλα σου. Σου ευχόμαστε δύναμη και ταχεία ανάρρωση. Σε περιμένουμε ξανά εκεί που ανήκεις, πιο δυνατός και έτοιμος για τις επόμενες μεγάλες στιγμές με τον Θρύλο. Περαστικά!