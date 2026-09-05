Κι όμως ο Ολυμπιακός ψάχνει κάτι που δεν έχει ξανακάνει!

Ο Κώστας Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο Gazzetta για την επόμενη δύσκολη πρόκληση που έχει ο Ολυμπιακός και που είναι πολύ πιο σημαντική απ΄ ότι φαίνεται.

Μπορεί να φαίνεται «κάπως», αλλά η αλήθεια είναι μία: ο Ολυμπιακός θα ψάξει να κάνει το απόγευμα στο Βόλο, κάτι που δεν έχει ξανακάνει εδώ και τουλάχιστον 25 χρόνια! Να κερδίσει δύο σερί εκτός έδρας παιχνίδια στις τρεις πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος!

Μοιάζει λίγο απίστευτο, αλλά δεν τα έχει καταφέρει ποτέ. Με την ιστορία να είναι πάντα ίδια: ο Ολυμπιακός την 2η αγωνιστική, στο πρώτο του εκτός έδρας παιχνίδι ενός πρωταθλήματος κερδίζει, αλλά την 3η αγωνιστική, όταν παίζει ξανά εκτός έδρας δεν κερδίζει! Κι έτσι δεν μπορεί να κάνει το τρία στα τρία στο ξεκίνημα ενός πρωταθλήματος σε αυτή τη συνθήκη: πρεμιέρα εντός έδρας και μετά δύο συνεχόμενα παιχνίδια εκτός έδρας!

Το 2002 είχαμε ΟΦΗ-Ολυμπιακός 0-1 και Ηρακλής-Ολυμπιακός 2-2

είχαμε ΟΦΗ-Ολυμπιακός 0-1 και Ηρακλής-Ολυμπιακός 2-2 Το 2004 είχαμε και Άρης-Ολυμπιακός 0-1 και Ξάνθη-Ολυμπιακός 2-1

είχαμε και Άρης-Ολυμπιακός 0-1 και Ξάνθη-Ολυμπιακός 2-1 Το 2016 είχαμε Ηρακλής-Ολυμπιακός 1-2 και Λάρισα-Ολυμπιακός 1-0

είχαμε Ηρακλής-Ολυμπιακός 1-2 και Λάρισα-Ολυμπιακός 1-0 Το 2017 είχαμε Λαμία-Ολυμπιακός 0-1 και Ξάνθη-Ολυμπιακός 1-1

Αυτή, η τωρινή, είναι η 5η φορά μετά το 2000 που ο Ολυμπιακός δίνει δύο σερί εκτός έδρας παιχνίδια στην πρώτη τριάδα των αγώνων του. Και φέτος συμβαίνει το ίδιο, έχοντας νίκη και στο πρώτο του ματς εντός έδρας και στο πρώτο του ματς εκτός έδρας. Θέλω να ελπίζω ότι οι «ερυθρόλευκοι» σήμερα στο Βόλο δεν θα την πάθουν ξανά και ξανά. Αν και είναι να το φοβάσαι το παιχνίδι, και μόνο γιατί είναι το τρίτο σερί στην επαρχία που δίνει μέσα σε έξι ημέρες! Κυριακή Τρίπολη, Τετάρτη Λάρισα, Σάββατο Βόλος. Πολύ κακό πρόγραμμα, που μόνο ο χειρότερος του εχθρός θα μπορούσε να το φτιάξει.

Το ζητούμενο για την ομάδα είναι να μην πάει με τη μύτη ψηλά στο Πανθεσσαλικό, μετά τις δύο νίκες της επί του Ατρόμητου και του Αστέρα. Διότι αυτός είναι ο μεγαλύτερος εχθρός του Ολυμπιακού, η νοοτροπία με την οποία μπαίνει στα παιχνίδια του. Δείτε, άλλωστε, τι είχε συμβεί στις περισσότερες των περιπτώσεων που κατέγραψα παραπάνω: πήγαινε ο Ολυμπιακός και κέρδιζε το πρώτο ματς εκτός έδρας που ήταν το πιο δύσκολο (π.χ. σε Θεσσαλονίκη και Κρήτη) και μετά στο δεύτερο ματς που ήταν το θεωρητικά λιγότερο δύσκολο πάθαινε τη ζημιά. Γιατί δεν πήγαινε με τη σωστή νοοτροπία.

Εξυπακούεται ότι η ομάδα του Μεντιλίμπαρ και μπορεί και πρέπει να κερδίσει το απόγευμα στο Βόλο. Αλλά για να το κάνει πρέπει να είναι έτοιμη, τόσο αγωνιστικά, όσο και ψυχολογικά. Έτοιμη για μάχη. Αν πιστεύει ότι θα κάνει περίπατο, θα τη βουλιάξει τη βάρκα. Όποιος υποτιμάει τον Βόλο, ειδικά μέσα στο Πανθεσσαλικό, κι ας μην είναι έδρα, το πληρώνει πάρα πολύ άσχημα. Θυμηθείτε τα περσινά αποτελέσματα: Βόλος-ΑΕΚ 2-2 με την ΑΕΚ να ισοφαρίζει στο 98’, Βόλος-ΠΑΟΚ 2-1 με τον ΠΑΟΚ να χάνει στο 95’ και Βόλος-ΠΑΟ 1-0. Δεν είναι τυχαία αυτά τα πράγματα. Ο δε Ολυμπιακός, μοναδική ομάδα από τους μεγάλους που κέρδισε πέρυσι εκεί, ήταν στο 0-0 έως το 77ο λεπτό.

Και να ξέρετε ότι με διαιτητή τον Φωτιά, που ορίστηκε για το σημερινό παιχνίδι, είχαμε αποτελέσματα Βόλος-Ολυμπιακός 0-0 και Ολυμπιακός-Βόλος 1-1!!! Μιλάμε δε για μέγα γκαντέμη για τον Ολυμπιακό. τα τελευταία παιχνίδια του που έχει σφυρίξει είναι Αστέρας-Ολυμπιακός 1-0, Λεβαδειακός-Ολυμπιακός 0-0 κι Ατρόμητος-Ολυμπιακός 1-2, δίνοντας πέναλτι υπέρ του Ατρόμητου στο 95’ που έπιασε ο Τζολάκης!

Από κάθε πλευρά δηλαδή, το παιχνίδι στο Βόλο χρειάζεται τεράστια προσοχή εκ μέρους του Ολυμπιακού.

Άσχετο: Νέο διευθύνοντα σύμβουλο όρισε ο Μαρινάκης στη Νότιγχαμ. Έλληνας κι αυτός! Πρόκειται για το Θόδωρο Γιαννίκο, που δούλευε στον Ολυμπιακό και μετά επί σειρά ετών στη ΦΙΦΑ. Ουσιαστικά πήρε στη Φόρεστ τη θέση της Λίνας Σουλούκου.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Έχω προσέξει κάτι σε σχέση με τον Φορτούνη. Δεν παίρνει πρωτοβουλίες να σουτάρει μέσα στα παιχνίδια-και δεν εννοώ να εκτελέσει ένα απευθείας φάουλ, αλλά να σουτάρει σε μία επίθεση της ομάδας. Σαν να μην έχει ακόμη πολύ εμπιστοσύνη στα πόδια του.

Κοιτάξτε, είναι καλό που ο Φόρτου δημιουργεί, ψάχνει την καλή πάσα για τους συμπαίκτες του. Δείχνει κι ότι έχει γυρίσει πίσω πραγματικά για να βοηθήσει την ομάδα. Με τη διαφορά ότι ο Ολυμπιακός έχει ανάγκη και τα καλά τελειώματα του, τα οποία δεν τα είχε δει στα τρία παιχνίδια στα οποία έχει ήδη παίξει.

Μόνο την Τετάρτη στη Λάρισα δοκίμασε δύο φορές, με την πρώτη να μπλοκάρει εύκολα ο αντίπαλος γκολκίπερ και τη δεύτερη να είναι πολύ άστοχο το σουτ και δη από θέση από την οποία περιμένεις γκολ από τον Φορτούνη.

Και για το τέλος ένα ιμότζι 👍