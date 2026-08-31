Ο Άλι καλπάζει, ο Πέλκας ηγείται, ο ΠΑΟΚ ΔΕΝ αμύνεται…

Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου γράφει για το σπουδαίο διπλό του ΠΑΟΚ στο Περιστέρι, για τον αρχηγό της ομάδας, τα προσόντα του Τάχα Άλι, τα μεταγραφικά, αλλά και την κακή εικόνα της ομάδας σε φάση άμυνας….

Έπρεπε να κερδίσει ο ΠΑΟΚ στο Περιστέρι και κέρδισε! Με οποιονδήποτε τρόπο έπρεπε να τα καταφέρει και στη Νορβηγία αλλά δεν… Γι αυτό χθες η πίεση έγινε πολύ μεγαλύτερη…

Το αποτέλεσμα ήταν απαραίτητο, ο ΠΑΟΚ κέρδισε άλλους τρεις βαθμούς σε γήπεδο που πέρσι έχασε και συνεχίζει με το απόλυτο στο πρωτάθλημα ενώ ξεκινάει το κύπελλο στο οποίο ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ έχει με διαφορά την πιο δύσκολη κλήρωση από όλους. Αυτή είναι η κατάσταση, ό τι μπορεί να πάει στραβά θα… πάει και πρέπει να αντιμετωπιστεί.

Το αποτέλεσμα ήρθε χθες στο Περιστέρι με τον ΠΑΟΚ να έχει αρκετά καλά διαστήματα και μερικά προβληματικά. Στα καλά του διαστήματα μας έδειξε και πάλι ότι έχει πολλούς τρόπους αλλά και παίκτες για να δημιουργήσει ποδόσφαιρο και σημαντικές ευκαιρίες, βγάζοντας αρκετούς εκτελεστές και από άλλες γραμμές. Ο Τάχα Άλι γνωρίζαμε ότι είναι ένας ζογκλέρ, ένας παίκτης με εξαιρετική ατομική ενέργεια, ιδανικός για τελικούς, παιχνίδια στιγμών από ανέτοιμες ομάδες, όπως είναι αυτά τα καλοκαιρινά. Τον έχασε ΚΑΙ αυτόν ο ΠΑΟΚ ο οποίος τελικά στο μεσοεπιθετικό κομμάτι, πήγε να δώσει το ματς της χρονιάς ΧΩΡΙΣ Ζίβκοβιτς (λάθος αποβολή), Ντεσπόντοφ, με ανέτοιμους Τάισον και Τάχα Άλι και ενώ ξαφνικά και χωρίς προεργασία πούλησε τον Κωνσταντέλια!

Τα κακά διαστήματα του ΠΑΟΚ ήταν ΚΑΙ χθες σε φάση άμυνας. Το πρόβλημα της ομάδας όταν αμύνεται και σε σετ παιχνίδι, αλλά και σε μεταβάσεις εξακολουθεί να είναι πολύ μεγάλο. Σε σετ παιχνίδι τους βλέπεις όλους συνεχώς στα… πίσω βήματα. Ένας ανεξήγητος φόβος και μία ηττοπάθεια που μόνο δεινά μπορεί να φέρει. Σε γρήγορες αμυντικές μεταβάσεις γίνεται χαμός και… φαίνεται. Όλο αυτό μπορούσε να το ισορροπήσει ο καλός Μεϊτέ. Λείπει ΚΑΙ αυτός. Τώρα τι γίνεται; Η ομάδα δεν έχει κλασσικό εξάρι και σαφώς πρέπει να το σκεφτούν πολύ καλά όλοι οι ποδοσφαιράνθρωποι τι θα κάνουν. Είναι δεδομένο ότι χρειάζεται ομαδική δουλειά, θα δούμε την απόφασή τους αν χρειάζεται και παίκτης.

* Ηγέτης ο Πέλκας με ΚΑΘΕ κίνηση που κάνει στο γήπεδο, είτε μέσα στη δράση, είτε σε πανηγυρισμούς και κατευθύνσεις σε συμπαίκτες. Ο ορισμός του αρχηγού σε αυτή την πολύ δύσκολη περίοδο.

* Με τέτοια αμυντική συμπεριφορά ο ΠΑΟΚ ΔΕΝ έχει τύχη στην Αθήνα κόντρα στον Παναθηναϊκό την άλλη Κυριακή.

* Μεταγραφικά ο ΠΑΟΚ θέλει να φέρει έναν φορ επιπέδου Ντιέγκο Κόστα. Δύο συγκεκριμένες περιπτώσεις που δεν παίζουν Ευρώπη τώρα, φθάνουν σε τέτοια στάνταρ. Ερωτηματικό και ο δεξιός μπακ και αν θα αποκτηθεί άλλος…

* Μετά τους Νορβηγούς και όλη η φίλαθλη αλλά και δημοσιογραφική Ελλάδα εξακολουθεί να αναρωτιέται και να εξοργίζεται από το πέναλτι που απέκλεισε τον ΠΑΟΚ στη Νορβηγία διαμορφώνοντας το 3-2 στο τέλος. Εδώ αυτό (για άλλους λόγους) δεν πρέπει να λέγεται ούτε να γράφεται…

* Μέσα στο μαύρο 2026 θα πρέπει ο ΠΑΟΚ να αντιληφθεί ότι ΟΛΑ τα αρνητικά είναι πιθανά. Θα πρέπει να είμαι έτοιμοι για παν ενδεχόμενο. Γι αυτό κινήσεις όπως η χθεσινή για τον Κωνσταντέλια φτιάχνουν το κλίμα και την αύρα.