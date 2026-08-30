Η ΑΕΚ προηγήθηκε στο 63ο λεπτό του αγώνα με την Κηφισιά στη Λεωφόρο με σκόρερ τον Βάργκα, έπειτα από άψογη συνεργασία Μαρίν - Μάγερ.

Η ΑΕΚ πήρε το προβάδισμα στο 63ο λεπτό του αγώνα με την ιδιαίτερα ανταγωνιστική Κηφισιά στη Λεωφόρο, με εκτελεστή τον Μπάρναμπας Βάργκα.

Μαρίν και Μάγερ «έκρυψαν» την μπάλα, ο Ρουμάνος έπαιξε κάθετα για τον Ούγγρο φορ, ο οποίος νίκησε σε τετ α τετ τον Ραμίρεζ για το 0-1.

Κατά τους πανηγυρισμούς προέκυψε μια στιγμής αψιμαχίας με πρωταγωνιστές τους Ρότα - Ραμίρεζ, οι οποίοι «κιτρινίστηκαν» αμφότεροι.

Το γκολ του Βάργκα