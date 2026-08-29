Παναιτωλικός - Καλαμάτα: Γκολ «καρμπόν» με τον Αστέρα, άνοιξε το σκορ ο Γκράναθ
Ο Παναιτωλικός πήρε προβάδισμα στον αγώνα με την Καλαμάτα στο Αγρίνιο με γκολ... καρμπόν του πρώτου τέρματος που είχε πετύχει στη νίκη της προηγούμενης αγωνιστικής, κόντρα στον Αστέρα AKTOR.
Στο 26ο λεπτό ο Μανρίκε εκτέλεσε το κόρνερ και ο Γκράναθ με κεφαλιά έκανε το 1-0, το οποίο ήταν και το σκορ του πρώτου μέρους.
Το γκολ του Παναιτωλικού
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