Ο Ολυμπιακός δεν πρέπει να κάνει πάλι το ίδιο ποδοσφαιρικό έγκλημα…

Ο Κώστας Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο Gazzetta για την υποχρέωση που έχουν όλοι στον Ολυμπιακό.

Ο Ολυμπιακός την περασμένη σεζόν έκανε ένα ποδοσφαιρικό έγκλημα, το οποίο το ολοκλήρωσε μέσα στο καλοκαίρι. Αν μη τι άλλο, περιμένουμε να μην κάνει το ίδιο ποδοσφαιρικό έγκλημα και τη νέα σεζόν.

Κι είναι πολύ απλό τι εννοώ: Ο Ολυμπιακός με βάση τη θέση του στην κατάταξη της ΟΥΕΦΑ ήταν πέρυσι η ομάδα που θα έπαιρνε το απευθείας εισιτήριο για το Τσάμπιονς Λιγκ εάν έπαιρνε το πρωτάθλημα στην Ελλάδα-κάτι που θα συνέβαινε μάλιστα για δεύτερη στη σειρά σεζόν! Κι όμως η ομάδα του Μεντιλίμπαρ έχασε αυτή την απίστευτη ευκαιρία, μεταξύ άλλων να κάνει κι ένα τρίτο σερί ξεκούραστο (=χωρίς προκριματικά) καλοκαίρι, επειδή έφερε 0-0 στο Καραϊσκάκη με την Λάρισα που υποβιβάστηκε (!!!) και στη Λιβαδειά με το Λεβαδειακό που έπαιζε από το 40’ με 10 παίκτες λόγω αποβολής και δη σε ένα σημείο της σεζόν που η ομάδα του Κομπότη είχε αρχίσει να καταρρέει (μετά από αυτό το ματς έφαγε 11 γκολ από ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και ΠΑΟ).

Διότι, για όποιον δεν το έχει καταλάβει, από αυτά τα δύο ματς, του Φεβρουαρίου και του Μαρτίου, και τις κραυγαλέες γκέλες του σε μία πολύ κρίσιμη καμπή της σεζόν έχασε το πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός. Αν είχε πάρει τις δύο νίκες, θα ήταν καβάλα στο άλογο, αφού θα πήγαινε πρώτος στα πλέϊ οφ και στην πρώτη αγωνιστική τους δεν θα πνίγονταν από το άγχος υποδεχόμενος την ΑΕΚ από «νίκη πάση θυσία αλλιώς χανόμαστε». Σε εκείνο το ματς που έκανε εν τέλει τη χειρότερη του εμφάνιση σε ντέρμπι εδώ και….100 χρόνια!!!

Ήταν μία αυτοκτονία όλο αυτό που έκανε την προηγούμενη σεζόν ο Ολυμπιακός και την ολοκλήρωσε τις προάλλες με τον αποκλεισμό του από τη ΝΕΚ Ναϊμέγκεν, που στη συνέχεια έφαγε έξι γκολ στα δύο παιχνίδια της με την Μπόντο Γκλιμτ. Έναν αποκλεισμό που οφείλεται καθαρά στο ότι η ομάδα ήταν ανέτοιμη, και αγωνιστικά και μεταγραφικά και σε όλους τους τομείς για δύο τόσο κρίσιμα ευρωπαϊκά παιχνίδια.

Αν μη τι άλλο περιμένουμε από τον Ολυμπιακό τη φετινή σεζόν να μην επαναλάβει το ποδοσφαιρικό έγκλημα που έκανε πέρυσι. Διότι και τώρα είναι πρώτος στο ranking της ΟΥΕΦΑ στον σχετικό πίνακα από τις υποψήφιες ομάδες για απευθείας παρουσία του χρόνου στο Τσάμπιονς Λιγκ! πρέπει λοιπόν να κοιτάξει αφενός μεν να διατηρήσει τη θέση του στην κορυφή μέσα από όσο το δυνατό καλύτερα αποτελέσματα στο Γιουρόπα Λιγκ, αφετέρου δε να πάρει το πρωτάθλημα.

Τον λόγο έχουν οι παίκτες του, ο προπονητής και η διοίκηση του μέσα από την όλη δουλειά που θα κάνουν. Σίγουρα δε, θα διευκολυνθεί η ομάδα εάν ενισχυθεί με τους τρεις top παίκτες που της λείπουν, ένας σε κάθε γραμμή.

Άσχετο: Αν πιστέψουμε την torinocronaca, για τον αριστερό μπακ της Τορίνο, τον Πέντερσεν, που ετοιμάζεται να κλείσει ο Ολυμπιακό, «η Χαλ Σίτι υπέβαλε προσφορά περίπου 5 εκατομμυρίων ευρώ (η οποία επιστράφηκε στον αποστολέα επειδή κρίθηκε πολύ χαμηλή) και οι Μπόρνμουθ , Φούλαμ και Φενερμπαχτσέ παραμένουν σε εγρήγορση περιμένοντας τις εξελίξεις για τον Νορβηγό».

Η φωτογραφία της ημέρας:

Το τελευταίο ρεπορτάζ για τη μεταγραφή του Βάργκας από την έγκυρη εφημερίδα της Σεβίλλης, την ABC…

«Το όνομα του Ρούμπεν Βάργκας είναι σαφώς στο επίκεντρο της προσοχής της Σεβίλλης την τελευταία εβδομάδα της μεταγραφικής περιόδου. Η αποχώρηση του Ελβετού εξτρέμ είναι κρίσιμη για τις τελικές κινήσεις της Σεβίλλης στην αγορά. Είναι το κλειδί για να ξεκλειδωθεί η τελική, απαραίτητη ώθηση που θέλει να δώσει ο Χοσέ Ιγνάσιο Ναβάρο στην ομάδα, μια ώθηση που απαιτεί και ο προπονητής του, Λουίς Γκαρθία Πλάθα. Όσοι βρίσκονται στο στάδιο Ραμόν Σάντσεθ-Πιθχουάν παραμένουν αισιόδοξοι για την πώληση του Βάργκας στον Ολυμπιακό, καθώς τα μέρη διαπραγματεύονται εδώ και μέρες και βρίσκονται όλο και πιο κοντά στην επίτευξη τελικής συμφωνίας. Ωστόσο, αυτή η αισιοδοξία μετριάζεται από την επιφύλαξη, δεδομένων των εμπειριών του παρελθόντος με τους ίδιους διαπραγματευτές, και τον φόβο ότι μια αλλαγή της τελευταίας στιγμής στους όρους θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τα πάντα.

Για αυτόν τον λόγο, αναπτύσσονται αυτή τη στιγμή δύο σχέδια, τα οποία πρέπει να οριστικοποιηθούν σήμερα, ένα είδος προθεσμίας για την αποδοχή ή την απόρριψη της τελικής προσφοράς του ελληνικού συλλόγου. Ο Ολυμπιακός περιμένει επίσης να ολοκληρώσει τη συμφωνία ή να βρει έναν νέο στόχο για τον αριστερό του εξτρέμ. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλιμπάρ έχει ζητήσει τον Βάργκας, και γι' αυτό οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη, αν και κάθε πλευρά, όπως είναι κατανοητό, υπερασπίζεται τα δικά της συμφέροντα. Ο Ολυμπιακός γνωρίζει ότι η Σεβίλλη περιμένει αυτή τη μεταγραφή για να ξεμπλοκάρει τα μεταγραφικά της σχέδια και να αποφύγει την κατάρρευση λόγω έλλειψης πόρων. Παίζουν τα χαρτιά τους περιορίζοντας επίσης το χρονικό πλαίσιο. Η απόκτηση ενός ακόμη εξτρέμ δεν είναι το ίδιο με την αλλαγή του μεταγραφικού πλάνου από μία σε τρεις νέες μεταγραφές».

Και για το τέλος ένα ιμότζι 👍