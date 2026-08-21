Ολυμπιακός: Έφτασε Ελλάδα ο Αρμάντο Γκονζάλες
Όπως αναμενόταν ο Αρμάντο Γκονζάλες έφτασε στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Ο 23χρονος Μεξικανός επιθετικός ταξίδεψε από τη Γουαδαλαχάρα και προσγειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (21/08) στο «Ελευθέριος Βενιζέλος», όπου τον υποδέχθηκαν άνθρωποι των «ερυθρόλευκων».
Ο Γκονζάλες θα περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, πριν υπογράψει το νέο του συμβόλαιο και να πιάσει και επίσημα Λιμάνι. Να θυμίσουμε πως η συμφωνία με την Τσίβας ανέρχεται στα 8,6 εκατ. ευρώ, ενώ προβλέπονται ακόμη 2,5 εκατ. ευρώ σε μπόνους, καθώς και 20% ποσοστό μεταπώλησης.
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