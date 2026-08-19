Ο Μανού Γκαρθία αναμένεται να φτάσει το Σάββατο (22/8) στη Θεσσαλονίκη για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του στον Άρη.

Ο Ισπανός επιθετικός αποδεσμεύτηκε από την Κάνσας Σίτι και απομένει να έρθει στη Θεσσαλονίκη για να υποβληθεί σε ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις ούτως ώστε να ενεργοποιηθεί το συμβόλαιο διάρκειας τριών χρόνων με τον Άρη. Αυτό θα γίνει το προσεχές Σάββατο (22/8) και από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας θα μπει στο πρόγραμμα των προπονήσεων.

Καθώς ο 28χρονος είναι σε full αγωνιστική κατάσταση καθώς είχε υποχρεώσεις με την Κάνσας Σίτι, θεωρείται ότι θα είναι σε θέση να μπει άμεσα στο πλάνο του Μιχάλη Γρηγορίου κι ενδεχομένως να κάνει ντεμπούτο στην εντός έδρας αναμέτρηση με τον ΟΦΗ για τη 2η αγωνιστική του Πρωταθλήματος.