Η Εσπανιόλ απέρριψε την πρώτη πρόταση που κατέθεσε ο ΠΑΟΚ για τον Ρούμπεν Σάντσεθ, με την υπόθεση του Ισπανού δεξιού μπακ να παραμένει ανοικτή.

Εμπόδιο στην προσπάθεια του ΠΑΟΚ να αποκτήσει τον Ρούμπεν Σάντσεθ έβαλε, σε πρώτη φάση, η Εσπανιόλ.

Η ομάδα της Βαρκελώνης απέρριψε την πρόταση που κατέθεσαν οι «ασπρόμαυροι» για τον 25χρονο δεξιό μπακ, καθώς δεν έμεινε ικανοποιημένη από τους όρους της.

Η αρνητική απάντηση της Εσπανιόλ δεν σημαίνει απαραίτητα και το τέλος της υπόθεσης. Ο Σάντσεθ βρίσκεται στη μεταγραφική λίστα του ΠΑΟΚ, που αναζητεί ακόμη μία λύση για το δεξί άκρο της άμυνας και θα πρέπει πλέον να αποφασίσει αν θα επιστρέψει με βελτιωμένη πρόταση ή θα στραφεί σε άλλη περίπτωση.

Το όνομα του Ισπανού αμυντικού είχε αποκαλύψει το Gazzetta, καταγράφοντας το ενδιαφέρον του Δικεφάλου για έναν ποδοσφαιριστή που προέρχεται από τις ακαδημίες της Εσπανιόλ και δεσμεύεται μαζί της με συμβόλαιο.

Ο Σάντσεθ μπορεί να καλύψει ολόκληρη τη δεξιά πλευρά, ενώ κατά τη διάρκεια της καριέρας του έχει αγωνιστεί επίσης ως δανεικός στη Μιραντές και τη Γρανάδα.