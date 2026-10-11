Ηρακλής - Λεβαδειακός 2-0: Τα highlights του ματς
O Hρακλής πανηγύρισε τη δεύτερη νίκη στο τρέχον πρωτάθλημα, καθώς επικράτησε του Λεβαδειακού με 2-0. Έτσι, έφτασε τους 9 βαθμούς, ενώ άφησε τους προτελευταίους Βοιωτούς στον 1 πόντο.
Ο Ηρακλής άνοιξε το σκορ στο Καυτανζόγλειο απέναντι στον Λεβαδειακό στο 68' με τον Νιζέ. Μετά από γύρισμα του Σίλβα, η μπάλα στρώθηκε στον Νιζέ και εκείνος με θαυμάσιο διαγώνιο αριστερό σουτ έστειλε την μπάλα στο παραθυράκι για το 1-0.
Στο 72' ο «Γηραιός» έφτασε στο 2-0 με τον Κράινζ. Ο Σόρια έβγαλε τη σέντρα και ο Αυστριακός με καρφωτή κεφαλιά διαμόρφωσε το τελικό 2-0.
Τα highlights του αγώνα
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