Δείτε τα γκολ και τις καλύτερες φάσεις από τη νίκη του Ηρακλή επί του Λεβαδειακού με 2-0.

O Hρακλής πανηγύρισε τη δεύτερη νίκη στο τρέχον πρωτάθλημα, καθώς επικράτησε του Λεβαδειακού με 2-0. Έτσι, έφτασε τους 9 βαθμούς, ενώ άφησε τους προτελευταίους Βοιωτούς στον 1 πόντο.

Ο Ηρακλής άνοιξε το σκορ στο Καυτανζόγλειο απέναντι στον Λεβαδειακό στο 68' με τον Νιζέ. Μετά από γύρισμα του Σίλβα, η μπάλα στρώθηκε στον Νιζέ και εκείνος με θαυμάσιο διαγώνιο αριστερό σουτ έστειλε την μπάλα στο παραθυράκι για το 1-0.

Στο 72' ο «Γηραιός» έφτασε στο 2-0 με τον Κράινζ. Ο Σόρια έβγαλε τη σέντρα και ο Αυστριακός με καρφωτή κεφαλιά διαμόρφωσε το τελικό 2-0.

Τα highlights του αγώνα