Η αποστολή του Άρη αναχωρεί για την Ιταλία ενόψει του τελευταίου αλλά και σημαντικότερου τεστ προετοιμασίας (12/8, 22:00) απέναντι στη Νάπολι.

Το φιλικό παιχνίδι θα πραγματοποιηθεί στο κέντρο προετοιμασίας (Castel de Sangro) της ιταλικής ομάδας, χωρητικότητας 7.200 θέσεων και είναι αλήθεια ότι ο Μιχάλης Γρηγορίου θα προτιμούσε τη διεξαγωγή αυτού υπό καλύτερες προϋποθέσεις για την ομάδα του και περισσότερες επιλογές στην αμυντική γραμμή. Όπως συνέβη και στα προηγούμενα τεστ προετοιμασίας, ο έμπειρος τεχνικός θα χρειαστεί να «επιμείνει» στις αλχημείες για την κάλυψη των μεγάλων κενών.

Η αποστολή της ομάδας αναχωρεί για την Ιταλία έχοντας να διαχειριστεί τις απουσίες ποδοσφαιριστών όπως οι Κουαμέ, Νινγκ (σ. σ. ο πρώτος θα μείνει εκτός δράσης για διάστημα ενός μήνα και ο δεύτερος για τουλάχιστον έξι εβδομάδες) αλλά και του Μάρτιν Χόνγκλα ο οποίος έχασε το μεγαλύτερο μέρος της προετοιμασίας λόγω της επέμβασης που υποβλήθηκε στο γόνατο.

Για τον Άρη είναι το τελευταίο τεστ πριν την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων και το παιχνίδι του Κυπέλλου απέναντι στην Αναγέννηση Καρδίτσας. Το ίδιο ισχύει και για τη Νάπολι η οποία προετοιμάζεται για την πρεμιέρα του ιταλικού Πρωταθλήματος απέναντι στην Τζένοα. Σύμφωνα με τα media της Νάπολι, ο Μασιμιλιάνο Αλέγκρι τους Μποντζιόρνο, Μπεουκέμα και Μαριανούτσι. Το πλάνο του Ιταλού τεχνικού περιλαμβάνει διάταξη με τον Μέρετ είναι κάτω από την εστία και τετράδα στην άμυνα με τους Ντι Λορέντζο, Σπινατσόλα, Ραχμάνι και Ράφα Μάριν. Μακ Τόμινεϊ, Ανγκουίσα και Λομπότκα θα συνθέσουν την τριάδα στον άξονα της μεσαίας γραμμής καθώς ο Χόιλουντ θα είναι στην κορυφή και οι Άλισον Σάντος, Πολιτάνο στα επιθετικά άκρα.